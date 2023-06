Oriana Marzoli è tornata a Supervivientes (Isola dei Famosi in versione iberica) per la terza volta. Al momento del classico rito del lancio dall'elicottero, la 31enne venezuelana ha deciso di fare una dedica al suo fidanzato Daniele Dal Moro e alla mamma Cristina. In live su Twitch, l'imprenditore veneto ha commentato la puntata con i fan degli "Oriele".

Il messaggio di Oriana

Oriana Marzoli è stata chiamata a Supervivientes per un ruolo inedito: il Fantasma del passato. La 31enne venezuelana resterà per 4 giorni in Honduras e dovrà effettuare anche delle prove per far avere delle ricompense ai concorrenti.

Prima del classico rito del lancio dall'elicottero, Oriana ha deciso di fare una dedica a Daniele Dal Moro e alla sua mamma Cristina. La diretta interessata ha affermato: "Dedico il tuffo al mio ragazzo Dani. Abbiamo avuto una crisi, ma voglio che non finisca mai con lui. Sono innamorata di lui, non portarmi sfiga".

Il salto di Oriana dall’elicottero che dedica alla madre e Daniele pic.twitter.com/6tzmAjWeKM — simona (@Simo_Val) June 13, 2023

Dopo essere arrivata a nuoto dai naufraghi, Oriana ha precisato di non voler essere corteggiata poiché ha ribadito di essere felicemente innamorata.

La reazione di Daniele Dal Moro

Sui social, Daniele Dal Moro ha pubblicato una storia in cui ha scritto: "Bebè una promessa è una promessa".

Scendendo nel dettaglio, l'imprenditore ha promesso alla fidanzata di seguire tutta la puntata di Supervivientes.

In una live su Twitch, Daniele ha commentato minuto per minuto la nuova avventura televisiva di Oriana Marzoli. Al momento della dedica ricevuta dalla fidanzata, l'imprenditore non ha nascosto gli occhi lucidi. Inoltre, parlando con i fan, ha chiesto se potevano fargli recapitare il momento in cui Marzoli si lanciava dall'elicottero per approdare in Honduras.

Oriana e Daniele: è tornato il sereno

Il momento di crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è alle spalle: la coppia è tornata più unita di prima e sembra avere gettato le basi per una relazione stabile e duratura. In una recente intervista, l'influencer venezuelana ha spiegato di avere messo da parte l'orgoglio e a rientro da Madrid anziché andare a Milano, si è presentata fuori dalla porta di casa di Daniele.

In quel momento, la coppia ha chiarito e ha compreso di essere fatta l'uno per l'altra.

Gli stessi fan degli "Oriele" hanno notato una certa luce negli occhi di entrambi. Su Twitter, un utente ha espresso un commento sull'emozione mostrata in volto da Daniele Dal Moro: "Comunque, la luce che quest’uomo ha negli occhi quando ascolta Bebè parlare è il motivo per cui lei, prima di lanciarsi, ha pensato a lui". Anche un altro utente ha sostenuto che vedere Daniele così emozionato per Oriana non è una cosa che capita tutti i giorni.