Sono giorni di fuoco quelli che sta vivendo un'amatissima protagonista del Grande Fratello Vip: dopo aver fatto pace con Daniele, Oriana è finita al centro dell'attenzione mediatica per alcune foto che lei stessa ha pubblicato sui social network. Molti fan dell'influencer, infatti, si sono lamentati dell'eccessivo uso di Photoshop che è stato fatto nella campagna di bikini di cui la venezuelana è testimonial: secondo tanti, infatti, Marzoli non avrebbe le gambe e il busto così lunghi come appare in questi recenti scatti.

Aggiornamenti sulla protagonista del Grande Fratello Vip

Dopo aver confermato la pace con Daniele, Oriana è nuovamente finita al centro del Gossip per una sua mossa social.

La mattina dell'8 giugno, infatti, la ragazza ha pubblicato su Instagram alcuni scatti della linea di bikini che ha disegnato in collaborazione con un famoso brand: nelle foto in questione, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip è la modella che sfoggia i diversi modelli della sua collezione.

Tra i tanti commenti che Marzoli ha ricevuto a questo suo nuovo progetto, spiccano quelli di chi non ha apprezzato la scelta di modificare eccessivamente le immagini con Photoshop.

Un parere che hanno condiviso molti fan dell'influencer, è che il suo aspetto fisico sarebbe diversissimo da quello che viene mostrato in queste recenti foto, come se in post produzione fossero state rivoluzionate con filtri e "allungamenti" non necessari.

I pareri di chi guarda il Grande Fratello Vip

Chi ha visto le ultime foto di Oriana, dunque, ha deciso di usare i social network per criticare sia lei che chi ha fatto un eccessivo uso di Photoshop prima di pubblicarle.

"Sarebbero anche belle se non le allungassero le gambe di otto metri", ha commentato una fan trovando il consenso di tantissimi internauti.

In effetti dando un'occhiata agli scatti in cui è testimonial di un brand di costumi da bagno, si nota subito un insolito "stacco di coscia" di Marzoli: la venezuelana, infatti, non ha mai nascosto la sua altezza (poco più di 1 metro e 55 centimetri), quindi è piuttosto improbabile che quelle che si vedono nella campagna pubblicitaria siano le sue vere gambe.

"Si vede proprio che sono finte", "Fa un bruttissimo effetto", "Terribili", "In una foto sembra un ragno", "Lei non è famosa per essere alta, che senso ha modificare così le foto", "Non ci crede nessuno", questi sono i pareri di altri follower che non hanno apprezzato questo drastico cambio di immagine della protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

L'amore nato al Grande Fratello Vip

Al momento Oriana non ha ancora risposto alle tante critiche che ha ricevuto per le modifiche alle sue ultime foto, una serie di scatti in cui appare un bel po' più alta di quello che è in realtà.

In questi giorni, però, dell'influencer si è parlato soprattutto per il ritorno di fiamma che ha avuto con Daniele.

A distanza di meno di due settimane dal loro mediatico addio, Marzoli e Dal Moro hanno deciso di riprovarci e l'hanno ufficializzato con un'intervista che è stata pubblicata da Chi il 7 giugno.

La finalista del Grande Fratello Vip ha fatto sapere di essere stata lei a fare il primo passo verso la pace: "Anziché andare a Milano, mi sono diretta a casa sua a Verona. Lui non se l'aspettava e mi ha abbracciata a lungo".

Anche se adesso le acqua si sono calmate, il veneto ci ha tenuto a precisare che lui e la compagna devono ancora capire se i loro caratteri sono compatibili o meno.