In Terra Amara un segreto di Züleyha potrebbe non rimanere tale. Origliando un conversazione tra lei e Gülten, Sermin scoprirà che è stata Müjgan a ferire quasi mortalmente Züleyha all'addome. Sermin terrà questo segreto per sé? Assolutamente no. Correrà da Demir e gli racconterà tutto, anche se l'uomo inizialmente sarà titubante e crederà che la cugina voglia solo estorcergli dei soldi.

Sermin si reca a Villa Yaman per far visita a Züleyha

Züleyha sarà ancora in convalescenza a causa delle ferite riportate dopo lo scontro con Müjgan, così Sermin deciderà di farle visita alla villa.

A causa delle restrizioni imposte da Hünkar non riuscirà a entrare nella tenuta: nessun estraneo, solo i lavoratori e i famigliari possono accedervi.

Sermin dirà di essere una di famiglia, ma gli uomini di guardia non le crederanno e solo l'intervento di Saniye gioverà a suo favore.

Gülten racconta a Züleyha dei pettegolezzi di Behice

Mentre in giardino si svolgerà questo "teatrino", Züleyha e Gülten converseranno nella camera da letto. La domestica racconterà all'amica di aver sentito Behice mentre sparlava di lei, insieme alle amiche, in un bar di Çukurova.

Ha definito Züleyha come una persona squilibrata, in grado di essere capace di fare del male anche ai suoi figli. La questione nasce perché in giro tutti credono che Züleyha abbia provato a togliersi la vita, non che sia stata ferita da Müjgan.

Sermin scopre il segreto di Züleyha

Il momento clou della conversazione verrà udito da Sermin, che quatta quatta arriverà fuori dalla camera da letto di Züleyha. Sentirà Gülten mentre supplica Züleyha a rivolgersi alla polizia, perché Behice non può calunniarla in questo modo e Müjgan la deve pagare.

Sermin non riuscirà a capire cosa stia succedendo, fino a quando Züleyha farà una richiesta all'amica: "Gülten nessuno deve sapere che Müjgan ha provato a uccidermi, deve rimanere un segreto tra me e te".

Sermin spiffera tutto a Demir

Sermin rimarrà sconvolta davanti a questa rivelazione, ma non vorrà che le due donne sappiano che le ha sentite. Così tornerà indietro e per far sentire il suo arrivo urlerà "Züleyha, Züleyha".

Che cosa deciderà di fare Sermin con questa succulente informazione? La userà per minacciare qualcuno?

In realtà no. Correrà dal cugino Demir e gli racconterà tutto quello che ha sentito: Züleyha non ha tentato di togliersi la vita, quello che è successo è tutta colpa di Müjgan. Demir stenterà a crederci, crederà che la cugina si stia inventando tutto per estorcergli dei soldi, ma per una volta Sermin dirà la verità e ora il timore sarà solo uno: che Müjgan, visto l'odio che prova per Züleyha, possa nuovamente provare a uccidere la ragazza.