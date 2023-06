La ragazza e l'ufficiale andrà in onda eccezionalmente di giovedì 15 giugno e venerdì lascerà spazio a L'isola dei famosi. La programmazione di Canale 5 è stata cambiata per recuperare la puntata del reality show condotto da Ilary Blasi dopo lo stop dovuto alla morte di Silvio Berlusconi. Le soap del pomeriggio, invece, torneranno a partire dal 15 giugno.

La ragazza e l'ufficiale anticipa a giovedì 15 giugno

Un cambio di programmazione interesserà Canale 5 nelle prime serate di giovedì 15 e venerdì 16 giugno. Visto lo stravolgimento del palinsesto dovuto alla morte di Silvio Berlusconi, la semifinale de L'Isola dei famosi sarà recuperata nella serata del venerdì.

La serie tv La ragazza e l'ufficiale andrà in onda eccezionalmente il 15 giugno di giovedì. Per le vicende di Sura e Kurt Seyit ci saranno ancora grandissime emozioni. L'ufficiale partirà per la guerra dopo aver salutato la sua amata promettendo di non lasciarla mai più al suo ritorno. Sura ricambierà i sentimenti e sarà pronta ad aspettare il suo uomo nonostante le famiglie continuino a portare avanti i preparativi delle sue nozze con Petro. L'assenza dell'ufficiale sarà sempre più dolorosa per la ragazza che gli spedirà delle lettere a cui non riceverà alcuna risposta e inizierà a preoccuparsi seriamente.

Anticipazioni La ragazza e l'ufficiale: Petro trama contro Seyit

La seconda puntata de La ragazza e l'ufficiale andrà in onda giovedì 15 giugno con molti colpi di scena.

Per Kurt Seyit la guerra sarà molto dura e perdere un suo amico in battaglia lo getterà nello sconforto. L'unico pensiero che aiuterà l'ufficiale sarà l'attesa della sua Sura a cui risponderà puntualmente alle lettere, chiedendole di farsi forza. Ad intercettare la corrispondenza tra i due innamorati, tuttavia, penserà Petro che spegnerà ogni speranza in Sura, L'uomo, inoltre, arriverà persino a dire alla ragazza che il suo amato Seyit è morto in battaglia.

Lei sarà distrutta dalla tragica notizia e non avrà neanche la forza di alzarsi dal letto. Petro approfitterà della situazione per offrire tutto il suo sostegno alla ragazza e prometterà alla sua famiglia che non la lascerà mai sola.

La semifinale de L'Isola dei famosi andrà in onda venerdì 16 giugno

Nella serata di venerdì 16 giugno verrà recuperata la semifinale de L'Isola dei famosi saltata per la morte di Berlusconi.

Il televoto in corso per decidere i finalisti del reality show condotto da Ilary Blasi resterà attivo fino alla serata di venerdì. La programmazione pomeridiana di Canale 5, invece, tornerà alla normalità a partire da giovedì 15 giugno, con le nuove puntate di Beautiful, Terra amara, La Promessa e Un altro domani.