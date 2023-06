A trionfare all'Isola dei Famosi è stato Marco Mazzoli, giudicato da tanti e da subito come il favorito del Reality Show condotto da Ilary Blasi. Lo speaker radiofonico de Lo Zoo di 105 ha rilasciato un'intervista per il Corriere della Sera nella quale ha raccontato tutte le emozioni provate in Honduras e non ha perso l'occasione di lanciare qualche frecciatina ad alcuni suoi ex compagni d'avventura. Ad esempio, Marco Mazzoli ha affermato con convinzione che alcuni naufraghi recitavano palesemente e per loro sembrava di di vivere in una telenovela aggiungendo che fingevano davanti alle telecamere.

Il conduttore radiofonico rivela di aver partecipato al reality show solamente per far felice il suo amico Paolo Noise: “Mi ci sono ritrovato per errore".

Marco Mazzoli ha costruito un nido d'amore per Cecchi Paone e Simone

Marco Mazzoli, intervistato dal Corriere della Sera, riferendosi ad alcuni concorrenti della diciassettesima edizione de L'Isola dei Famosi, ha affermato che utilizzavano delle strategie, sottolineando che lui, inizialmente, non sapesse nemmeno cosa potesse significare. Parole d'elogio per lo speaker de Lo Zoo di 105 per Andrea Lo Cicero con il quale ha particolarmente legato. Inoltre, Mazzoli ha stretto un bel legame con Alessandro Cecchi Paone ed il fidanzato Simone Antolini.

Contrariamente alle voci secondo cui Marco sia omofobo, lo speaker ha evidenziato di aver costruito per loro un nido d'amore per permettergli di vivere attimi di intimità. Infine, per Marco Mazzoli è nata una bella amicizia con l'ex suora Cristina Scuccia definita come una straordinaria persona con l'augurio di poterla frequentare al di fuori dell'Honduras.

Invece, Mazzoli non si è risparmiato su Helena Prestes. Lo speaker ha detto di aver cercato di andarle incontro ma: "È una persona davvero problematica", ha detto Marco.

Marco Mazzoli ringrazia gli ascoltatori de Lo Zoo di 105

Marco Mazzoli ha detto di aver vinto L'Isola dei Famosi 2023 perché è venuta fuori la sua persona, ovvero gentile e buono e non il personaggio cattivo de Lo Zoo di 105.

Inoltre ha ringraziato gli ascoltatori del programma che conduce in radio per averlo televotato perché sono una vera famiglia. "Siamo un gruppo di disadattati che ridono e si commuovono insieme". Marco ha poi tolto un sassolino dalla scarpa non definendosi come un raccomandato aggiungendo che lui lavora per una società americana e non direttamente per Mediaset. Quindi Mazzoli ha affermato che non vi è stato nessun favoritismo ma soltanto malignità nei suoi riguardi.