Le anticipazioni delle puntate de La promessa in programma dal 3 al 7 luglio in prima visione su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Manuel. L'erede della famiglia Lujan verrà messo alle strette dai genitori in merito alla proposta di convolare a nozze al più presto con Jimena.

Ci si soffermerà anche su Jana che, provando a scoprire la verità su Curro, si ritroverà a fare i conti con la reazione negativa dell'uomo.

Manuel incastrato dai genitori su Jimena: anticipazioni La Promessa 3-7 luglio 2023

Le anticipazioni de La Promessa fino al 7 luglio riportano che Manuel verrà messo sotto pressione dai genitori, i quali gli chiederanno di convolare a nozze al più presto con la ricca Jimena, circostanza che permetterebbe loro anche di risolvere i propri problemi economici.

Un duro colpo per il giovane che proverà ad opporsi a questa richiesta: non vuole sposare Jimena perché è innamorato di Jana. Manuel confesserà la verità ai genitori, lasciandoli senza parole, con la speranza di poter essere compreso, ma non sarà così.

Curro si scaglia contro Jana: anticipazioni La Promessa al 7 luglio

Gli spoiler de La Promessa evidenziano anche che ci sarà spazio per le vicende di Jana, desiderosa di scoprire la verità sul conto di Curro, che considera suo fratello a tutti gli effetti. La donna proverà ad indagare per scoprire come stanno le cose ma, nel suo tentativo, dovrà fare i conti con la reazione contrariata e furiosa dell'uomo.

Curro si scaglierà contro Jana, reagendo in maniera violenta e arrivando ad un passo dal metterle le mani addosso.

La sua furia verrà fermata in tempo da Manuel che, assistendo alla scena, chiederà a Curro di scusarsi prontamente con la domestica.

Pia rinuncia a suo figlio: anticipazioni La Promessa dal 3 al 7 luglio 2023

Gli episodi de La Promessa in onda dal 3 al 7 luglio avranno come protagonista anche Pia. Dopo aver appreso di essere incinta, la domestica dovrà prendere una decisione importante sul bambino che porta in grembo.

Alla fine Pia deciderà di rinunciare a suo figlio: la donna comunicherà la sua decisione di voler abortire e, quindi, di interrompere la gravidanza.

Occhi puntati anche su Leonor: gli spoiler delle nuove puntate della soap opera sottolineano che la donna si dirà pronta a tutto per svelare la verità sulla sua relazione clandestina con Mauro, pur consapevole del fatto che la sua famiglia non la accetterà mai.