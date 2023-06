Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap spagnola La promessa, che racconta gli amori e i dolori di una nobile famiglia nella Spagna dei primi del Novecento. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 26 al 30 giugno 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla vicinanza di Jana e Manuel, sulla vittoria di quest'ultimo, sulle manipolazioni di Cruz, sulla partita a scacchi fra Tadeo e Catalina, sul disprezzo di Curro per Jana e sulla ricerca della cuoca misteriosa.

Jana e Manuel si avvicinano

Le anticipazioni de La promessa segnalano che Jana aiuterà Manuel a terminare il suo aereo e lo inciterà a seguire i suoi sogni. Il giorno dopo, il giovane decollerà di nascosto per partecipare alla coppa De Los Pedroches, vincendo il primo premio. Rientrando a casa verrà sgridato da Cruz. Il giorno seguente, Alonso gli comunicherà che deve sposare Jimena per avere la sua dote e salvare la tenuta. A quel punto, Manuel si rifiuterà categoricamente e offrirà il primo premio vinto a Cruz per salvare La promessa. Poco dopo, il giovane si confiderà con Jana, rivelandole quanto sia difficile vivere nell'alta società. Lei capirà le sue pene e lo consolerà. Notando la vicinanza fra i due, Maria consiglierà a Jana di allontanarsi dal giovane perché i rapporti tra padroni e cameriere sono destinati a non avere mai un lieto fine.

Per questo motivo, Jana rifiuterà in seguito di fare un giro in aereo con Manuel.

Pia si sente male

Teresa scoppierà in lacrime in cucina, per poi confidare a Candela e Simona che lei e Mauro si sono lasciati. Dopo aver scoperto che Manuel è andato alla gara di aviazione, Cruz punirà Petra, bruciandole una mano con la candela.

Dopo essersi accorto che Catalina lo lascia vincere sempre agli scacchi, Tadeo le chiederà una partita vera in cui verrà sconfitto. Dopo essersi scusato, Romulo avvertirà Maria di non chiedere più nulla su Curro altrimenti verrà licenziata. Cruz verrà a sapere che il duca di Aguinaga ha diffuso la voce che i Lujan sono ormai in bancarotta e deciderà di fare di tutto per risolvere la situazione.

Jana non riuscirà a dire una parola di fronte a Curro che la tratterà con disprezzo. Poco dopo, il giovane organizzerà un picnic a cui parteciperanno Leonor e Manuel. Simona e Candela troveranno delle empanadas con la menta, fatte dalla cuoca misteriosa e si convinceranno che quest'ultima sia la defunta marchesa, amante di quella pianta.

Lope ascolterà le loro parole e cercherà di convincerle che non può esistere una cuoca fantasma. Notando che Pia non sta bene, Teresa e Candela cercheranno di confortarla.