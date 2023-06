Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola La Promessa, trasmessa per la prima volta in Spagna il 12 gennaio 2023. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in italia dal 5 al 9 giugno 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui tentativi messi in atto da Cruz per depistare Funes, sul malore di Simona, sulla detenzione momentanea di Jana, sull'arrivo di Teresa, sui sospetti del sergente nei confronti di Manuel e sulla fuga di Jimena.

Simona si sente male

Le anticipazioni de La Promessa ci segnalano che il sergente Funes proseguirà le indagini alla tenuta, scoprendo che Tomas non è stato ucciso nel posto in cui è stato ritrovato il corpo. Per questo motivo, l'uomo ordinerà ai suoi uomini di perquisire tutto il palazzo. Cruz lo verrà a sapere e ordinerà a Petra di ripulire accuratamente tutta la sua stanza. Catalina riuscirà a convincere Simona a non lasciare la tenuta. Quest'ultima però lamenterà più volte di essere troppo stanca per proseguire il lavoro nelle cucine da sola. Pia lo verrà a sapere e chiederà invano a Cruz di trovare un aiutante per la cuoca. Più tardi, Simona sverrà all'improvviso, mentre sta preparando la lista della spesa.

Romulo la soccorrerà ma le sue condizioni peggioreranno. Lope andrà a trovare la cuoca e le comunicherà che suo figlio ha inviato una lettera, affermando che la moglie, Chiarito, è incinta. Alla fine, il dottore arriverà alla tenuta soltanto quando Simona sarà molto malata.

Manuel difende Jana

Jana scoprirà da Maria che Funes e i suoi uomini stanno perquisendo le stanze della servitù.

Terrorizzata all'idea che l'uomo possa trovare la fede del signorino Tomas, la giovane si precipiterà nella sua stanza e muovendo il letto scoprirà che Petra ha nascosto lì l'arma del delitto per incastrarla. Jana nasconderà il tagliacarte, ma Funes s'insospettirà lo stesso per il suo strano comportamento. Dopo una reazione violenta della giovane l'uomo deciderà di rinchiuderla in una stanza in cui passerà la notte.

Nel tragitto per arrivare alla stanza, Jana nasconderà il tagliacarte che verrà poi ritrovato da Petra che lo consegnerà a Cruz. Manuel verrà a sapere della reclusione di Jana e aggredirà verbalmente Funes per averla trattata male. Leonor dimostrerà il suo amore per Mauro in maniera ossessiva, facendolo allontanare nonostante anche lui la ami. Poco dopo giungerà alla tenuta la nuova cameriera di Jimena, Teresa, che si scoprirà essere la promessa sposa di Mauro.

Jimena scappa dalla tenuta

Petra continuerà a maltrattare Jana, mentre Cruz vorrebbe convincere Manuel a sposare Jimena. Lope confesserà a tutti di essere un orfano che non ama il suo lavoro. Candela rivelerà che lo stufato tanto apprezzato da tutti non è stato preparato da lei.

Dopo aver esplorato nuove piste, Funes informerà i marchesi che il maggiore indiziato come assassino di Tomas è Manuel. Secondo l'ispettore, infatti, il ragazzo avrebbe voluto uccidere il fratello per diventare l'unico erede della tenuta. Convinto di ciò, Funes interrogherà Manuel che ammetterà di aver trascorso con Tomas la sera prima della sua morte senza voler rivelare però ciò che si sono detti. Per questo motivo, l'ispettore farà arrestare Manuel. Jimena lascerà la tenuta di nascosto senza avvisare nessuno. Funes parlerà con Jana per metterla in guardia, dicendole che chi ha cercato di incastrarla è alla tenuta e potrebbe adesso volerla eliminare.