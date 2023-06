Nella soap Terra Amara molte cose sono destinate a cambiare radicalmente. Dando uno sguardo alle anticipazioni turche, Zuleyha inizierà a essere gelosa di Demir. Se nelle puntate adesso in onda in Italia il matrimonio per Zuleyha è una prigione da cui scappare, presto la donna si renderà conto di provare qualcosa di importante per il marito. Dopo tutti i rifiuti ricevuti da sua moglie, Demir inizierà una relazione con un'altra donna e questo farà scattare qualcosa in Zuleyha. La protagonista inizierà a essere gelosa del marito che sarà sempre più preso dalla sua nuova storia d'amore.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha distrutta dopo la morte di Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia raccontano che a Cukurova nulla sarà come prima dopo la morte di Hunkar. Demir inizierà a cambiare il suo atteggiamento, che diventerà molto più docile e comprensivo, tanto che accetterà di concedere il divorzio a Zuleyha. La donna sarà a un passo dal coronare il suo sogno d'amore con Yilmaz che però perderà la vita in un tragico incidente. Dopo il grave lutto Zuleyha si appoggerà a Demir e con lui ricomincerà a vivere, anche se ci terrà sempre a precisare di non averlo mai amato. Stanco dei rifiuti ricevuti, il signor Yaman conoscerà un'altra donna, Umit, e se ne innamorerà.

La nuova arrivata a Cukurova è una dottoressa molto affascinante, e tra lei e Demir scatterà la passione sin dal primo incontro.

Anticipazioni prossime puntate: Demir sempre più vicino a Umit

Nelle prossime puntate di Terra amara, Zuleyha continuerà a vivere con Demir e i due si riavvicineranno molto anche se considereranno il loro matrimonio ormai finito.

Per questo motivo Yaman troverà in Umit quella considerazione che tanto gli è mancata negli anni trascorsi con Zuleyha. Demir sarà convinto che alla moglie non importi niente di lui e quindi continuerà la relazione con la nuova arrivata, passando anche la notte fuori casa. Sevda continuerà a incoraggiare Zuleyha a salvare il suo matrimonio, certa che nonostante tutto Demir ami ancora la moglie.

La signora Altun si lascerà convincere dalle parole di Sevda e proverà ad andare a parlare con il marito, ma quando aprirà la porta della stanza noterà che l'uomo ha dormito ancora fuori.

Zuleyha sentirà la mancanza di Demir mentre lui progetterà una vacanza con la sua amante

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha ipotizzerà che Demir possa avere un'altra e avrà una reazione inaspettata. L'assenza del marito renderà molto triste la protagonista, che inizierà a farsi qualche domanda. Zuleyha capirà di provare qualcosa per Demir e di voler trascorrere più tempo con lui. Yaman, invece, si accorgerà di stare molto bene con Umit, tanto che i due progetteranno una vacanza insieme.