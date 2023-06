La Promessa prosegue il suo appuntamento su Canale 5 e le anticipazioni della settimana dal 12 al 16 giugno annunciano altri colpi di scena per gli abitanti della ricca tenuta. Protagonista assoluta sarà ancora una volta la perfida Cruz, che sin dalla prima puntata ha catturato l'attenzione del pubblico con l'omicidio del signorino Tomas. La donna, questa volta, si opporrà alla più grande passione del figlio e vieterà a Manuel di volare. Nel frattempo le condizioni di Simona si aggraveranno e Jana riuscirà a salvarle la vita grazie all'aiuto prezioso di Manuel.

Anticipazioni La promessa: le condizioni di Simona peggioreranno

Le anticipazioni de La Promessa dal 12 al 16 giugno annunciano forti emozioni per i protagonisti. Simona inizierà a stare sempre peggio, tanto che il medico si arrenderà definitivamente. Jana, tuttavia, non avrà nessuna intenzione di lasciare la domestica al suo destino e rivelerà a Maria di avere un'idea per salvarla. La giovane cameriera racconterà che il medico per lui lavorava in precedenza aveva sperimentato una nuova cura. Grazie all'adrenalina il professore aveva salvato la vita a una donna in condizioni simili a quelle di Simona. Jana dirà a Maria di aver visto al palazzo un flacone di quella sostanza, ma le due donne si renderanno conto di non poter agire da sole.

Anticipazioni settimana 12-16 giugno: Manuel pronto ad aiutare Jana

Nelle puntate de La promessa dal 12 al 16 giugno, Jana si darà da fare per salvare la vita a Simona. Dopo aver visto un flacone di adrenalina, parlerà con Maria della cura sperimentale di un medico per cui lavorava. Candela si opporrà fermamente all'idea di Jana, ma Manuel ascolterà la domestica e si impegnerà a fare un tentativo.

Il giovane marchese contatterà un suo amico laureato da poco in medicina e gli parlerà di quello che gli ha detto Jana. La vita di Simona sarà salva grazie all'intuizione della giovane domestica.

Cruz vieterà a Manuel di portare avanti la sua passione per il volo

Le anticipazioni de La promessa rivelano che nella settimana dal 12 al 16 giugno ci sarà ampio spazio per Cruz.

La donna scoprirà che la situazione economica de La Promessa è disastrosa a causa della gestione poco professionale di don Alonso. A quel punto, Cruz non avrà altra scelta che vietare al figlio di volare. Per Manuel sarà un colpo molto duro, perché l'aviazione è la sua più grande passione, ma la madre non vorrà sentire ragioni. Cruz ricorderà al figlio che il suo più grande impegno dovrà essere la futura gestione della tenuta e quindi dovrà rinunciare al suo hobby che è molto costoso. Inoltre partecipare alle gare di aerei lo esporrebbe troppo agli occhi del sergente Funes, che continua a controllarli.