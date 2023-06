I telespettatori di Terra Amara sono abituati ai colpi di scena, ma la pace tra Demir e Yilmaz sembrerà un'utopia fino alla terza stagione della soap, quando i due arriveranno a stringersi la mano per poter vedere i rispettivi figli crescere ad Adana in tranquillità. Come rivelano le anticipazioni della serie provenienti dalla Turchia, dopo che Mujgan concederà il divorzio ad Akkaya, anche Yaman si deciderà a lasciare la moglie di vivere la sua vita amorosa accanto all'uomo che non ha mai dimenticato. Demir, inoltre, sarà capace anche di un gesto di riappacificazione nei confronti di Yilmaz, col quale stringerà la mano.

Yilmaz scrive una lettera a Demir

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi su i due protagonisti maschili della serie. Seguendo la trama la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Fekeli, avvertito da Mujgan dell'assenza di Yilmaz e del piccolo Kerem Alì, bloccherà la fuga del figlioccio e di Zuleyha. Sentendosi offeso dell'impresa che Akkaya avrebbe voluto intraprendere senza prima avvertirlo o salutarlo, Fekeli chiuderà i rapporti con Yilmaz, salvo poi perdonarlo dopo aver letto una lettera che il giovane gli aveva scritto prima di provare a fuggire, ma che gli verrà consegnata in ritardo.

Yilmaz, però, non ha scritto una lettera solo al padrino ma anche a Mujgan, alla quale chiederà scusa per il matrimonio infelice a cui l'ha costretta.

Lo farà anche con Demir e gli ribadirà di aver reso la vita impossibile a Zuleyha con le sue imposizioni e angherie, e al contempo di averlo privato della verità riguardo la paternità di Adnan.

La pace tra Demir e Yilmaz

Le parole di Yilmaz non lasceranno per nulla indifferente Demir, che dopo essersi recato sulla tomba della defunta madre Hunkar, avrà una discussione con Zuleyha.

In questa circostanza Yaman informerà la moglie che intende concederle il divorzio per lasciarla libera di stare con il suo vero amore. L'unica condizione che Demir proporrà ad Altun sarà quella di lasciare Leyla alla villa a vivere con lui e di poter vedere Adnan. Zuleyha acconsentirà, certa di poter restare a vivere ad Adana per vedere crescere anche la sua secondogenita.

Con questi presupposti Demir chiederà un incontro a Yilmaz e confesserà di aver capito di non aver mai avuto l'amore di Zuleyha. Per tale ragione Yilmaz non dovrà più preoccuparsi di lui né vederlo come nemico. Insomma la pace giungerà tra i due uomini, che si stringeranno la mano in segno di pace. Zuleyha e Yilmaz potranno vivere serenamente il loro amore? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.