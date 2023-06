Dopo gli aggiornamenti sul cambio programmazione di Terra amara, arrivano nuove anticipazioni riguardo le prossime puntate della soap opera turca.

Cukurova perderà una delle donne più amate e apprezzate, ovvero Hunkar. Anche la fidanzata di Fekeli chiuderà gli occhi per sempre a causa della furia di Behice, che dovrà proteggersi dopo che Hunkar verrà a sapere tutta la verità sul suo passato. Nei nuovi episodi di Terra Amara, Behice vorrà accalappiare Fekeli per mettere le mani nel suo patrimonio. Il suo interesse farà sospettare Hunkar, che ingaggerà un investigatore privato per scoprire cosa nasconde davvero questa donna incomprensibile.

La risposta non tarderà ad arrivare: Behice ha fatto fuori i suoi precedenti mariti per avere i loro soldi. Quando Hunkar la metterà al corrente della scoperta, la zia di Mujgan perderà la testa e la pugnalerà senza pietà. Peccato che le indagini della polizia portino a incolpare Sevda. A quel punto interverrà Zuleyha, ma non certo con una reazione all'acqua di rose.

Terra amara, anticipazioni: Sevda accusata di aver ucciso Hunkar

Dopo la morte di Hunkar in Terra amara, la polizia inizierà le indagini per risalire al colpevole e tutti gli indizi porteranno a Sevda. Il processo per direttissima finirà con una pena esemplare per la cantante. Nonostante ciò il suo avvocato affermerà di avere prove inconfutabili che dimostrano la sua innocenza: Sevda ha un solido alibi che la scagiona dal delitto, visto che si trovava in un altro luogo al momento dell'omicidio di Hunkar.

La difesa vince e Sevda è libera, ma Demir vorrà a tutti i costi scoprire il colpevole che le ha strappato sua madre.

Demir metterà da parte le divergenze con Fekeli, con l'obiettivo di unire le forze per assicurare alla giustizia la persona che ha ucciso la donna più importante delle loro vite.

Terra amara, nuove puntate: Zuleyha mette nei guai Behice

Le indagini proseguiranno a ritmo serrato, e dopo la sepoltura di Hunkar emergeranno nuovi e inaspettati indizi che porteranno a un altro colpevole: si tratta di Behice. Quando la notizia arriva alle sue orecchie, Zuleyha perderà tempo per minacciarla pubblicamente: "Dimostrerò che sei la reale colpevole della morte di Hunkar e marcirai in prigione".

Le due donne si fronteggeranno in una stanza gremita di gente.

Alla scena assisterà anche Ali Rahmet, che pretenderà spiegazioni da Altun dopo le sue accuse. Zuleyha si esporrà senza paura con Fekeli: secondo lei Behice ha ucciso Hunkar e non si fermerà fino a quando la donna non verrà assicurata alla giustizia.