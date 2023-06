Terra Amara va in onda tutti i giorni su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato di stampo turco, in merito agli episodi che saranno trasmessi mercoledì 28 e giovedì 29 giugno, evidenziano che Mujgan, dopo aver puntato una pistola in direzione di Zuleyha, obbligherà quest'ultima a impiccarsi da sola. La dottoressa e Altun, poco dopo, avranno una colluttazione e Zuleyha verrà ferita da un proiettile, nel frattempo Behice aiuterà la nipote a creare le condizioni adatte per far credere che l'amante di Yilmaz si sia tolta la vita.

Uzum, intanto, rivelerà a Hunkar che Demir ha portato Adnan e Leyla a casa di Sevda, così la matriarca andrà su tutte le furie e dirà al figlio che non lo perdonerà. Zuleyha, infine, sarà ricoverata in ospedale in condizioni gravi e riceverà la visita sia di Demir che di Yilmaz.

Mujgan costringerà Zuleyha a impiccarsi da sola

Gli spoiler turchi di Terra amara, per ciò che concerne le puntate che andranno in onda su Canale 5 il 28 e 29 giugno, raccontano che Zuleyha si recherà nel bosco credendo di incontrare Yilmaz ma dovrà fare i conti con una brutta sorpresa: ad attenderla ci sarà Mujgan.

La giovane Hekimoglu, dopo aver fatto credere ad Altun di essere Akkaya grazie a una lettera, punterà una pistola in direzione della rivale amorosa obbligando la stessa a impiccarsi da sola a un ramo di un albero.

Zuleyha tenterà di togliere la pistola a Mujgan

Le trame turche della soap opera, riguardo agli episodi di mercoledì 28 e giovedì 29 giugno, svelano che Zuleyha, dinanzi alle minacce di Mujgan, proverà a togliere la pistola alla nipote di Behice e ne verrà fuori una colluttazione.

Mentre le due donne saranno intente a litigare fisicamente, dalla pistola partirà accidentalmente uno sparo che colpirà sul petto Altun, lasciando la stessa inerme a terra.

Demir e Yilmaz faranno visita a Zuleyha in clinica

Mujgan e Behice, credendo che Zuleyha sia morta per colpa del proiettile, si metteranno d'impegno per creare le condizioni adatte a far credere alle autorità che Altun si sia suicidata.

La scomparsa di Zuleyha farà sì che molti abitanti di Cukurova si metteranno alla sua ricerca e sarà Rasit a trovare la donna, con quest'ultima che verrà trasportata d'urgenza in ospedale perché in gravi condizioni.

Sia Yilmaz che Demir apprenderanno la notizia del ricovero di Zuleyha e si precipiteranno in clinica per sincerarsi delle condizioni della stessa.

I due uomini troveranno Altun ancora priva di sensi a seguito dell'operazione che le ha salvato la vita e, davanti agli occhi di Mujgan, nascerà l'ennesimo acceso diverbio tra Demir e Yilmaz.