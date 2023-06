Armando finisce al centro delle polemiche e questa volta viene accusato di mettere in crisi la coppia composta da Ida e Alessandro.

Terminata l'edizione di Uomini e donne trasmessa su Canale 5, Armando continua a tenere banco sui social, dove posta diversi contenuti che raccontano la sua vita fuori dalla trasmissione Mediaset.

In queste ore, però, alcuni fan hanno messo in discussione il rapporto di amicizia tra Armando e Ida, sostenendo che la dama avrebbe smesso di mettere "like" ai post social del cavaliere e il motivo sarebbe legato ad Alessandro.

Ida smette di mettere 'like social' ad Armando dopo Uomini e donne

L'amicizia tra Ida e Armando prosegue fuori dallo studio della trasmissione pomeridiana di Canale 5. I due non hanno mai nascosto di aver stretto un legame di amicizia molto intenso, che intendono coltivare anche adesso che l'ex dama del trono over è fidanzata con Alessandro Vicinanza.

Eppure alcuni fan hanno messo in discussione questo legame, dopo aver notato dei gesti sospetti sui social.

In particolar modo i fan della trasmissione di Maria De Filippi si sono accorti che Ida ha smesso di mettere "like" ai post social del suo amico.

Il motivo? Secondo i fan Armando avrebbe potuto causare zizzania tra Ida e Alessandro, motivo per il quale il fidanzato della dama le avrebbe chiesto di prendere le distanze.

Armando scatena una nuova polemica: accusato di mettere in crisi Ida e Alessandro

"Hai visto che Ida non ti mette più like, perché il suo bamboccione è geloso e fa bene, perché tra te e lui c'è una bella differenza. Le donne hanno un debole per te, sei super", ha scritto un utente sotto l'ultimo post social di Armando Incarnato su Instagram.

La reazione del cavaliere non si è fatta attendere e non ha esitato a rispondere apertamente a coloro che lo accusano di mettere in crisi la coppia composta da Ida e Alessandro.

'Ida è una ragazza seria', Armando rompe il silenzio sull'ex volto di Uomini e donne

"Ida e Alessandro non hanno bisogno di essere gelosi l'uno dell'altra, si rispettano, si amano, si vogliono bene e stanno molto bene insieme", ha precisato Armando mettendo così a tacere le chiacchiere sul suo conto e sul suo legame affettivo con l'ex dama di Uomini e donne.

"Ida Platano è una ragazza seria, una madre meravigliosa, rispettosa del proprio uomo che a differenza di ciò che scrivi e di come lo descrivi ha dimostrato altro", ha aggiunto ancora Armando Incarnato.

"Perché non la finite di rompere le scatole. Rilassati e stai senza pensieri", ha chiosato infine Armando mettendo a tacere definitivamente queste voci sul suo rapporto con Ida e Alessandro fuori da U&D.