Dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi, i palinsesti di Mediaset e delle altre reti sono stati rivoluzionari. Lunedì 12 giugno, l'Isola dei famosi non andrà in onda per lasciare spazio ad uno speciale del Tg5 dedicato alla scomparsa del leader di Forza Italia. Ancora non é chiaro quando la puntata del reality di Ilary Blasi verrà recuperata.

Silvio Berlusconi é morto all'età di 86 anni: Mediaset in lutto

La notizia della morte di Silvio Berlusconi é giunta come in fulmine a ciel sereno nella mattinata del 12 giugno. Il leader di Forza Italia, nonché fondatore di Mediaset, si è spento all'età di 86 anni presso l'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato dallo scorso venerdì per dei controlli medici.

Purtroppo le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate nella prima mattinata di lunedì, tanto che al suo capezzale sono giunti di corsa tutti i figli. Il Cavaliere soffriva da tempo di una forma di leucemia. Ovviamente la notizia del decesso di Berlusconi ha scosso tutti quanti. Dal mondo della politica allo sport, dal mondo dell'imprenditoria a quello dell'editoria. Molti i personaggi Vip, politici, sportivi, che lo stanno ricordando con affetto. I funerali in forma solenne, verranno celebrati mercoledì 14 giugno nel Duomo di Milano.

Isola dei famosi non va in onda il 12 giugno: Mediaset cambia programmazione

Con la scomparsa di Silvio Berlusconi finisce un'era in cui Mediaset ha rivoluzionato i palinsesti televisivi.

Ecco il motivo per cui l'azienda da lui fondata, ha deciso di cambiare la sua programmazione per omaggiare il Cavaliere. Per questo, la semifinale dell'Isola dei Famosi non andrà in onda. Al suo posto, in prima serata, verrà trasmesso uno speciale del Tg5, che andrà in onda a reti unificate su Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Speciale del Tg5 che é iniziato subito dopo l'annuncio in diretta dato da Federica Panicucci a, Mattino 5.

Per tutta la giornata, la redazione del Tg 5 dedicherà spazio al ricordo di Silvio Berlusconi. Ci sarà solo una breve interruzione alle 18:20, per poi riprendere alle 20.

Quando andrà in onda la semifinale dell'Isola

Mediaset non ha ancora comunicato quando andrà in onda la puntata dell'Isola dei famosi, inizialmente prevista per oggi 12 giugno.

In attesa di un comunicato ufficiale, si possono fare solo ipotesi. La più accredita al momento, é che la semifinale venga recuperata nel corso di questa settimana, visto che la finale é prevista per lunedì 19 giugno. La settimana dopo dovrebbe iniziare la nuova edizione di Temptation Island. In Honduras ci sono ancora nove naufraghi. Solo Pamela Camassa, al momento, si é guadagnata il pass per finale. Gli altri devono ancora guadagnarsela. Ecco perché la semifinale si prospetta più avvincente che mai. Puntata che é solo stata rimandata, visto che ovviamente in casa Mediaset, in questo momento, viene data priorità al ricordo di Silvio Berlusconi.