Innumerevoli colpi di scena attendono i telespettatori di Terra amara durante le puntate che andranno in onda dal 18 al 23 giugno. L'appuntamento settimanale con le anticipazioni della soap ambientata nella Turchia degli anni '70, vedrà Zuleyha rischiare la vita per mano di Behice che proverà ad ucciderla. Mujgan sospetterà subito della zia la quale, per sviare il discorso, si mostrerà offesa. Frattanto, Yilmaz capirà che non è stato Demir a provare ad avvelenare la sua Zuleyha ma andrà su tutte le furie quando scoprirà il comportamento avuto da Behice nei confronti di Altun.

Hunkar convincerà il figlio a fra uscire di prigione la moglie, ma Yaman riserverà a Zuleyha un trattamento da serva.

Altun rischia di essere uccisa

Le anticipazioni di Terra Amara relative alle puntate che andranno in onda da domenica 18 a venerdì 23 giugno prendono il via dal tentativo di Behice di uccidere Zuleyha in seguito alle confessioni della nipote che vorrebbe la morte della sua nemica. Altun, in ospedale per un'intossicazione, riuscirà a svegliarsi prima che avvenga il peggio, ma quando racconterà a Sabahattin e a Julide di essere stata aggredita nessuno le crederà. Frattanto, Demir verrà scagionato dall'accusa di aver tentato di avvelenare la moglie, visto che anche le altre detenute verranno intossicate da una pentola di rame.

Mentre Uzum sarà lieta di poter frequentare la scuola, Yilmaz capirà di aver sbagliato ad accusare Demir per avvelenamento, ma nonostante chieda consiglio a Fekeli per non perdere più la pazienza, andrà di nuovo su tutte le furie quando scoprirà cosa ha fatto Behice. Infatti, Mujgan accuserà la zia di aver fatto del male alla sua nemica notando un graffio sulla sua guancia, ma lei si mostrerà offesa.

Zuleyha esce dal carcere

Yilmaz andrà a trovare in ospedale Zuleyha, il quale lo tranquillizzerà. Intanto, la vista del marito da Altun farà innervosire Mujgan, la quale si recherà poi in carcere dove avrà una grossa discussione con Zuleyha. Intanto Demir proverà a vendere le sue azioni della raffineria a degli imprenditori sconosciuti ma avrà un incidente causato di propositi da questi loschi imprenditori, che lo spingeranno a vendere tramite un intermediario.

Hunkar cercherà di fermare il figlio e ci riuscirà grazie all'aiuto di Fekeli che si presenterà alla compravendita con un drappello di imprenditori di Adana.

Hunkar convincerà il figlio a far uscire dal carcere Zuleyha, la quale però rientrata alla villa sarà costretta dal marito a fare da serva. Behice allora farà dubitare la nipote del comportamento della sua nemica, ma Mujgan si renderà conto che è stata la zia con le sue insinuazioni a farle perdere la ragione e le chiederà di tornare a Istanbul. Ma nel frattempo, la perfida donna farà consegnare alla nipote una finta lettera in cui Zuleyha confessa a Yilmaz che è il padre di Adnan. Mujgan deciderà di uccidere Altun.