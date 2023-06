In attesa della nuova edizione di Temptation Island (in onda dal 26 giugno su Canale 5), Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione sulla coppia composta da Gabriela e Giuseppe: secondo la presunta rivelazione, la coppia avrebbe partecipato al programma solo per una questione di visibilità e non perché sia realmente in crisi. Nella giornata di martedì 20 giugno, l'esperta di Gossip è stata però contattata dalla sorella della protagonista che ha categoricamente smentito la cosa.

La segnalazione

Nella giornata di lunedì 19 giugno, Deianira Marzano ha condiviso tra le stories di Instagram una segnalazione ricevuta da una ragazza riguardante Gabriela e Giuseppe di Temptation Island: secondo l'utente, la coppia non sarebbe mai stata realmente in crisi.

I due, stando sempre al messaggio, 'starebbero benissimo insieme' e lei 'non avrebbe mai fatto trapelare nulla su una presunta crisi con lui, neanche a lavoro'. L'utente asserisce di conoscere personalmente i due ragazzi essendo originaria del loro stesso paese, Poggiomarino, in provincia di Napoli.

Le parole della sorella di Gabriela

Nella serata di ieri, Marzano ha però pubblicato il messaggio ricevuto dalla sorella di Gabriela che ha smentito la cosa: "Ciò che ti ha detto quella che ha mandato la segnalazione non è veritiero. Mia sorella da gennaio ad oggi è stata molto male, ma di certo non lo dimostra alla gente che la circonda e soprattutto dove lavora. Loro a gennaio si sono lasciati, ma purtroppo Gabriela l'ha perdonato perché conosce Giuseppe da quando aveva 12 anni".

Dopo avere ribadito il forte sentimento che nutre la ragazza nei confronti del fidanzato, la sorella di Gabriela ha fatto ulteriori precisazioni sulla partecipazione dei due al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia: "Si sono dati quest'opportunità per capire come stanno da soli senza vedersi. Inoltre mia sorella vuole capire come si comporta Giuseppe con le altre ragazze e poi prendere una decisione".

Il video di presentazione di Gabriela e Giuseppe

Nel video di presentazione a Temptation Island, Gabriela ha spiegato di aver deciso lei in autonomia di contattare la redazione: "Ho lasciato amici e scuola perché a lui dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola". A gennaio, la ragazza ha scoperto che il fidanzato si era iscritto ad un sito di incontri online per conoscere nuove ragazze. Come se non bastasse, Giuseppe ha dato, per errore, il numero della sua fidanzata alla ragazza conosciuta in chat per fissare un appuntamento, da qui la spaccatura in seno alla coppia.