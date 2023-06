Terra amara prosegue con nuovi ed emozionanti episodi su Canale 5. Le anticipazioni di lunedì 26 e martedì 27 giugno, annunciano che in primo piano ci sarà la scarcerazione di Zuleyha. La donna potrà tornare alla villa, ma non riabbraccerà i suoi figli e sarà trattata da suo marito come una domestica. Hunkar sarà l'unica a conoscere il segreto di Zuleyha che confiderà alla suocera di aver subito un'aggressione da Behice. Quest'ultima, nel frattempo, consegnerà a Mujgan una finta lettera di Zuleyha per Yilmaz, scatenando nella nipote la furia omicida.

Anticipazioni Terra amara: Hunkar convincerà Demir a ritrattare

Le anticipazioni di Terra Amara di lunedì 26 e martedì 27 giugno raccontano che Hunkar parlerà con Demir e lo convincerà a non vendere la raffineria agli uomini di Ankara. Per salvare il buon nome della famiglia, inoltre, la signora Yaman riuscirà a far capire a suo figlio che la cosa migliore sia ritrattare le accuse nei confronti di Zuleyha. Demir ascolterà i consigli di sua madre e dichiarerà di aver spinto lui, con le sue continue provocazioni, sua moglie a commettere il tentato omicidio. Zuleyha verrà scarcerata in attesa del processo e all'uscita di prigione troverà Hunkar che la abbraccerà affettuosamente e la accompagnerà alla villa in macchina.

Anticipazioni puntate di lunedì 26 e martedì 27 giugno: Zuleyha si confiderà con sua suocera

Nelle puntate di Terra amara di lunedì 26 e martedì 27 giugno Hunkar e Zuleyha si ritroveranno unite come non mai. La protagonista si sentirà così vicina a sua suocera che deciderà di rivelare a lei il suo segreto: Behice ha cercato di ucciderla quando era in ospedale.

Hunkar consiglierà a Zuleyha di andare a denunciare la donna alla polizia, ma lei spiegherà alla signora Yaman di averci già provato senza successo. Zuleyha racconterà che in ospedale dopo l'aggressione ha provato a denunciare tutto a Julide e a Sabahattin ma nessuno di loro le ha creduto. Il medico e il pubblico ministero hanno pensato che Zuleyha avesse avuto le allucinazioni.

Quando arriverà a villa Yaman, Zuleyha riceverà un'altra delusione, perché i bambini non ci saranno.

Demir ancora pieno di rancore nei confronti della moglie

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle puntate di lunedì 26 e martedì 27 giugno Demir impedirà a sua moglie di abbracciare i suoi figli. Adnan e Leyla, infatti, si troveranno ancora con Sevda, in un luogo nascosto a tutti. Per Zuleyha, inoltre, ci sarà anche l'amara accoglienza di suo marito che le ricorderà di non averla perdonata. Demir ribadirà a Zuleyha che per lui è impossibile dimenticare il tradimento e che da quel momento sarà trattata come una domestica. Nel frattempo, Behice porterà avanti il suo diabolico piano consegnando a Mujgan la finta lettera che ha fatto scrivere da una donna che ha pagato.

La dottoressa leggerà quelle righe pensando che Zuleyha abbia scritto a Yilmaz che Adnan è suo figlio e andrà su tutte le furie. Mujgan deciderà di mettere fine alle sue sofferenze, convinta che l'unico modo per farlo sia uccidere Zuleyha.