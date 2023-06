In Terra Amara Demir sarà sempre più crudele con Züleyha. Non le perdonerà il fatto di averla vista tra le braccia di Yilmaz in quel nastro che gli ha mandato Müjgan e il fatto che ha provato a ucciderlo, così la punirà. Non solo non le permetterà di vedere i figli, ma la accoglierà in casa come una semplice addetta alle pulizie che si occuperà della cucina.

Züleyha racconta a Hünkar che Behice ha provato a ucciderla

Una dichiarazione di Demir scagionerà Züleyha, che potrà finalmente uscire dal carcere. Sarà Hünkar con l'autista ad andare a prenderla e a portarla a casa, con Yilmaz che la osserverà da lontano.

Le due donne saranno convinte che da questo momento in poi la strada sarà tutta in discesa e soprattutto Züleyha non vedrà l'ora di rivedere i figli.

Durante il tragitto in macchina avranno modo di parlare. Hünkar le chiederà di stare lontano il più possibile da Müjgan e Behice, perché quelle due portano solo guai. Allora Züleyha le racconterà della notte in cui Behice ha provato a ucciderla in ospedale e del fatto che nessuno le abbia creduto.

La furia di Demir contro Züleyha

Züleyha arriverà in villa e la prima cosa che farà sarà correre in camera per vedere i bambini, ma la ragazza non sa che Demir li ha allontanati da casa, e che nessuno della famiglia oltre a lui sappia dove siano finiti.

Hünkar, mentre tornavano a casa, non ha avuto il coraggio di dirglielo.

Quando la ragazza arriverà in camera non troverà i bambini ma Demir, che le dirà che i bambini non sono in casa. "Pensavi che avresti visto i tuoi figli dopo esserti imbattuta nelle braccia di Yilmaz e aver cercato di uccidermi?", le dirà Demir, precisandole che l'ha fatta scagionare solamente perché non voleva che tutta Çukurova sparlasse della sua famiglia.

Demir si vendica di Züleyha: l'accoglie in casa ma come un'addetta alle pulizie

Demir avrà intenzione di vendicarsi della moglie e non le permetterà di vivere più come tale: "Da questo momento in poi dormirai con Fadik, pulirai la cucina e mangerai lì. Non sarai diversa da Saniye, Gülten o le altre, e farai le stesse cose".

Demir darà anche altre disposizioni, per esempio a Gaffur chiederà di non chiamare più Züleyha "signora" e di trattarla semplicemente come se fosse una dipendente della tenuta.

Üzüm sa dove si trovano Adnan e Leyla

Züleyha sarà disposta a fare qualsiasi cosa pur di rivedere i suoi figli, anche a fare la serva, ma a quanto pare Demir non sembrerà intenzionato a cambiare idea. Tutti in villa saranno in pena per lei e non sapranno come aiutarla, ma molto presto ci penserà la piccola Üzüm a dare una svolta alla situazione. La bambina sa dove Demir nasconde Adnan e Leyla, e lo svelerà a Hünkar che sarà pronta a strappare i nipoti dalle mani del figlio.