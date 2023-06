Un Posto al sole prosegue con numerosi colpi di scena nella settimana dal 26 al 30 giugno. Le anticipazioni annunciano che Renato tornerà protagonista con un malore che renderà necessario il ricovero in ospedale. Questa vicenda avrà un peso anche sulla carriera di Rossella, perché Luca prenderà un provvedimento spiacevole nei suoi confronti. Michele proverà a parlarne con il suo amico all'insaputa di sua figlia. Infine, Lia sarà sempre più fastidiosa per i piani di Lara, mentre Guido scoprirà chi è Bufalotto.

Anticipazioni Un Posto al sole: Rossella in difficoltà con Luca

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 26 al 30 giugno raccontano che dopo aver esagerato al Caffè Vulcano, Renato si sentirà male. L'uomo, che in passato ha sofferto di problemi al cuore, sarà ricoverato al San Filippo dopo "l'abbuffata" e questo metterà Rossella in una posizione scomoda con il nuovo primario. La giovane dottoressa si troverà a dover affrontare Luca De Santis e a prendere le sue difese ci sarà Ornella. Nonostante tutto, il primario si mostrerà intransigente e deciderà di limitare l'autonomia operativa di Rossella in reparto: questo creerà un senso di forte frustrazione nella ragazza che chiederà il sostegno di Riccardo.

Quest'ultimo, tuttavia, si mostrerà poco comprensivo nei confronti della sua fidanzata, deludendola ancora una volta.

Anticipazioni settimana 26-30 giugno: Michele proverà a parlare con De Santis

Le puntate di Un Posto al sole dal 26 al 30 giugno vedranno Renato tornare al centro dei riflettori a causa di una cena esagerata al Vulcano.

L'uomo, infatti, si lascerà andare alla sua passione per il cibo e il buon vino e si sentirà male, tanto che si renderà necessario il suo ricovero in ospedale. Le trame non spiegano in che modo agirà Rossella con l'amico di famiglia, ma il suo comportamento darà fastidio a Luca che prenderà provvedimenti nei confronti della dottoressa.

Quando Michele verrà a saperlo, non esiterà a parlare con il suo amico. Il giornalista, all'insaputa di sua figlia, proverà a capire cosa abbia spinto Luca ad essere così severo con Rossella.

Lia tornerà a Napoli mettendo Lara in difficoltà

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che nella settimana dal 26 al 30 giugno ci sarà ampio spazio anche per Ida, che tornerà a Napoli con l'intenzione di riavere Tommaso. Lara, tuttavia, sarà disposta a tutto pur di difendere il suo piano, soprattutto adesso che la crisi tra Roberto e Marina sembra definitiva. La signora Martinelli si impegnerà a manipolare ancora una volta la madre di Tommaso, ma non sarà affatto facile per lei. Nel frattempo, Mariella sarà convinta che Bufalotto sia Michele e a nulla serviranno i tentativi di Guido che proverà a farla ragionare. Alla fine, De Bue si troverà al bar del Vulcano quando farà un incontro che risolverà l'enigma. Guido riuscirà finalmente a capire chi è il fidanzato segreto di Salvatore.