Terra Amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova e presto la morte di Hunkar sarà al centro dei riflettori. A uccidere la matriarca sarà Behice anche se nessuno sospetterà di lei e la donna continuerà indisturbata la sua vita di sempre. La principale sospettata sarà Sevda, ma quando la donna riuscirà a dimostrare la sua innocenza, Zuleyha penserà subito a Behice. La moglie di Demir non avrà paura ad accusare la signora Hekimoglu, tuttavia senza prove sarà impossibile incastrarla. A trovare i documenti che smascherano Behice sarà Gaffur, però la donna saprà come metterlo a tacere.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha certa che a uccidere Hunkar sia stata Behice

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che presto i protagonisti di Cukurova saranno sconvolti dalla morte di Hunkar. La perdita della donna lascerà un vuoto incolmabile e per molto tempo l'omicidio commesso da Behice resterà impunito. La zia di Mujgan, infatti, sarà molto astuta e riuscirà a non lasciare traccia di sé sul luogo del delitto. Le indagini andranno avanti e i primi sospetti ricadranno su Sevda, l'ex amante di suo marito, la quale riuscirà a dimostrare la sua innocenza. Zuleyha inizierà a pensare sempre con più forza che ad uccidere la sua amata suocera è stata Behice, tuttavia non avrà prove contro di lei.

Anticipazioni prossime puntate: Fekeli manderà via dal ranch Behice

Nelle prossime puntate di Terra amara, i cittadini di Cukurova si riuniranno per commemorare l'amata Hunkar e all'evento prenderà parte anche Behice. Per Zuleyha questo sarà troppo e la donna non esiterà ad accusare davanti a tutti l'omicida di sua suocera. "Sei stata tu ad ucciderla perché stava per sposare Fekeli", dirà Zuleyha senza nessuna paura.

Behice riuscirà a mantenere la calma, certa che nessuno ha delle prove contro di lei. Le accuse di Zuleyha, tuttavia, metteranno in allarme Fekeli che per evitare ulteriori conflitti deciderà di mettere alla porta Behice.

Gaffur capirà che Behice è un'assassina, ma la donna lo ricatterà per farlo tacere

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che presto arriveranno le prove che Behice è un'assassina.

A trovarle sarà Gaffur che mentre cercherà dei documenti nella stanza di Hunkar noterà alcuni fogli che riguardano la zia di Mujgan. L'ex capomastro si domanderà come mai quei documenti si trovassero nella camera di Hunkar e capirà che a uccidere la matriarca è stata Behice, per farla tacere. Gaffur si precipiterà a casa da Saniye per mostrare alla moglie quello che ha scoperto, ma si imbatterà in Behice. L'uomo avrà un duro faccia a faccia con la signora Hekimoglu che non si lascerà affatto intimorire da lui. Quando Gaffur minaccerà di far vedere i documenti che ha trovato a Demir, Behice gli risponderà a tono. La zia di Mujgan ricatterà Gaffur, visto che conosce il suo segreto: è stato lui a uccidere Hatip.