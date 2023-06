Terra Amara prosegue con nuovi appuntamenti su Canale 5 e a breve avrà inizio la terza stagione della soap turca che vedrà l'ingresso di un nuovo personaggio. Arriva Fikret, il nipote di Fekeli, che con il passare del tempo assumerà un ruolo sempre più determinante ai fini delle trame. L'uomo arriverà a Cukurova e affascinerà subito Sermin, che gli racconterà tutta la storia di Fekeli e Yilmaz. Successivamente Fikret si presenterà ad Ali Rahmet come suo nipote e si trasferirà al ranch, ma Sermin e Behice inizieranno a dubitare di lui.

Anticipazioni Terra amara: Sermin incontra per caso Fikret

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che nella terza stagione un nuovo personaggio si affaccerà a Cukurova. Sermin sarà la prima a fare la conoscenza di Fikret, che con il suo veicolo rischierà di investirla. La donna sarà subito affascinata dalla bellezza dello "straniero", che dopo averla accompagnata in ospedale le offrirà un caffè. La cugina di Demir inizierà a parlare con Fikret, e in breve tempo gli racconterà tutta la storia di Fekeli e Yilmaz. Lui sembrerà molto interessato alle vicende delle famiglie di Cukurova e in particolare a Yilmaz.

Anticipazioni prossime puntate: Fekeli riabbraccia il nipote

Le prossime puntate di Terra amara vedono l'arrivo di Fikret, che si presenterà a Fekeli come il nipote.

L'uomo arriverà alla fabbrica di Ali Rahmet destando curiosità e sospetto. Quando Cetin e Fekeli scopriranno dove alloggia, non esiteranno a irrompere nella sua stanza armati. La paura di un altro attacco metterà subito in guardia l'imprenditore, che però sarà spiazzato dal nuovo arrivato. "Zio, sono Fikret, non mi riconosci?", dopo queste parole Fekeli sarà emozionato nel rivedere il figlio del fratello e lo abbraccerà.

Sermin e Behice dubitano della buona fede di Fikret

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Behice non perderà occasione per parlare del nipote di Fekeli anche con Sermin. La cugina di Demir ricorderà dell'incidente e farà presente all'amica che il nuovo arrivato ha destato diversi sospetti in lei, sin dal suo forte interesse nei confronti di Yilmaz.

Sermin ricorderà che, pur avendogli raccontato la storia di Fekeli, Fikret non le ha mai detto di essere suo nipote. La donna, inoltre, ricorderà che Fikret ha raccontato di venire dalla Germania, ma la sua auto è targata Istanbul. Behice inizierà a pensare che Fikret possa essere un impostore e chiederà a Sermin qualche informazione sul suo passato. "Ricordo che il fratello di Fekeli era soprannominato 'il nano'", dirà Sermin, sottolineando che Fikret invece è alto e bello.