Rosa accetterà di uscire con Pino nelle puntate di Un posto al sole dal 23 al 27 dicembre. Le anticipazioni rivelano che la madre di Manuel proverà a voltare pagina, ma il pensiero di Damiano le impedirà di lasciarsi andare completamente. Vedendo Viola, infatti, Rosa si sentirà imbarazzata dalla presenza di Pino e rifletterà sui suoi sentimenti.

Pino torna a Un posto al sole

Rosa tornerà protagonista nelle prossime puntate di Un posto al sole e sembrerà pronta a voltare pagina. Pino le chiederà di uscire e lei questa volta accetterà. Rosa non vorrà dare molte speranze al postino, ma sarà molto tesa per l'appuntamento.

La donna sceglierà con cura l'abito da indossare, ma alla fine opterà per un look casual per non far capire di avere molte aspettative dall'uscita. L'incontro con Pino andrà bene e lui sarà un perfetto gentiluomo. Visti i pranzi e le cene dei giorni festivi, Rosa e Pino opteranno per una lunga passeggiata e si fermeranno nella chiesa dei Girolamini. L'uomo desterà l'interesse nella madre di Manuel, anche perché le spiegherà degli aneddoti storici che riguardano la chiesa, ma qualcosa turberà Rosa. I due, infatti, incontreranno Viola con un gruppo di turisti e questo farà cambiare umore a Rosa che si sentirà in forte imbarazzo.

Le preoccupazioni di Rosa

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che vedere Viola farà irrigidire Rosa che prima di quel giorno non era mai uscita con un altro uomo.

Appena avrà occasione di vedere Damiano, Rosa gli chiederà se Viola gli avesse parlato del loro incontro, ma il poliziotto le risponderà di no. Per la donna sarà un sollievo, ma tutto questo le far venire dei dubbi sui suoi sentimenti. Rosa parlerà con Marika del suo stato d'animo e sarà evidente che l'amore per Damiano non è ancora passato.

Aiutata dalla sua amica, Rosa si renderà conto che non deve più farsi condizionare dal poliziotto e che lei è una donna libera. Voltare pagina non sarà facile per lei, ma dovrà farlo perché con Damiano non ci saranno speranze. Il poliziotto, infatti, trascorrerà la giornata del 26 dicembre con Manuel, Viola e Antonio e nella sua vita sentimentale sembrerà non esserci posto per Rosa.

L'amore di Rosa per Damiano continua nonostante tutto

La storia tra Rosa e Damiano è finita molto tempo fa e i due continuano a frequentarsi solo perché hanno un figlio. Renda è sempre stato chiaro con Rosa e le ha spiegato di provare per lei solo affetto, ma per la donna non è facile dimenticarlo. Rosa ha vissuto un periodo molto difficile e ha persino fatto da scudo a Damiano in una sparatoria, finendo in ospedale al suo posto. In quel periodo, Renda è stato molto affettuoso e disponibile con Rosa che si è illusa ancora una volta di poter riunire la sua famiglia. Appena Damiano ha capito che Rosa provava ancora dei sentimenti molto forti per lui, ha subito messo le cose in chiaro ma non è bastato. Il cuore di Rosa continua a battere per lui, sebbene sia consapevole di non poter realizzare il suo sogno.