Jana sarà molto delusa da Manuel che d'accordo con Cruz vuole nascondere le sue origini alla festa di fidanzamento. Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Jana deciderà di lasciare il palazzo e sparirà nel nulla a un passo dal sogno. Manuel sarà disperato perché non riuscirà a trovare Jana e temerà di aver perso per sempre la donna della sua vita proprio quando stava per realizzare il desiderio di sposarla alla luce del sole.

Manuel presenterà Jana come la sua fidanzata a La Promessa

Jana e Manuel cambieranno radicalmente le loro vite portando alla luce il loro amore.

Tutto avrà inizio quando Cruz scoprirà che suo figlio stava per sposare Jana in gran segreto e distruggerà le nozze presentandosi in chiesa. Manuel avrà un duro scontro con sua madre, ma poi deciderà che per lui è arrivato il momento di gridare il suo amore e lo farà con tutta la famiglia. Manuel presenterà Jana a tutti come la sua fidanzata e questa sarà una pugnalata per Cruz. La donna e Alonso si opporranno alla scelta di Manuel che comunque ribadirà che vuole sposare Jana e si imporrà talmente tanto che alla fine i De Lujan dovranno accettare questo cambiamento. Per Jana non sarà facile inserirsi dell'alta società e certamente Cruz non farà nulla per aiutarla, ma alla fine tutto sembrerà procedere per il meglio.

Jana dovrà salutare la servitù per trasferirsi ai piani alti e diventare a tutti gli effetti un membro della famiglia. I preparativi per il matrimonio andranno avanti e Cruz assumerà anche una governante personale per Jana, ma all'improvviso tutto cambierà.

Jana e Manuel a un passo dal sogno

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Jana e Manuel arriverà la tanto attesa festa di fidanzamento.

In questa occasione la ex cameriera verrà presentata in pubblico come la futura marchesa e l'emozione sarà alle stelle. Jana penserà che il suo sogno stia per realizzarsi quando riceverà una pesante delusione. La ragazza, infatti, sentirà Manuel parlare con Cruz e capirà che il suo fidanzato le ha mentito. Jana si renderà conto che Manuel è d'accordo con la marchesa e vuole nascondere a tutti le sue origini.

Per la ragazza sarà una grave mancanza di rispetto e a nulla serviranno le giustificazioni di Manuel che le dirà di aver accettato per proteggerla. Jana alla fine deciderà di lasciare La Promessa senza dare alcuna spiegazione e Manuel sarà disperato perché non riuscirà a trovarla da nessuna parte.

Manuel è diviso tra l'amore e il dovere

Nelle puntate in onda in Italia, Manuel ha promesso amore a Jana ma il loro sogno sembra ancora troppo lontano dal realizzarsi. Jimena è tornata a La Promessa e ha tentato in tutti i modi di riallacciare i rapporti con suo marito. Manuel, tuttavia, ha rifiutato sua moglie e ha anche urlato a tutti di amare un'altra donna. Jimena pensa di poter vestire ancora a lungo il ruolo di vittima e ha imposto a Manuel il trasferimento a Madrid per evitare scandali.

Abel, tuttavia, è intervenuto e ha rovinato i piani di Jimena rivelando ai marchesi che non è mai stata incinta. Adesso tutto cambierà per la famiglia De Lujan e soprattutto per Manuel che vuole chiedere l'annullamento del matrimonio alla Sacra Rota.