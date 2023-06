Nelle prossime puntate di Terra amara la morte di Hunkar rattristerà tutta Cukurova e in primis Demir. Zuleyha vorrà trovare il colpevole, dopo che le ingiuste accuse ai danni di Sevda, la principale sospettata, verranno rispedite al mittente. Intanto un nuovo evento nella vita di Mujgan rimescolerà le carte in tavola.

Terra amara, nuove anticipazioni: Behice affossa Zuleyha

Gran parte delle prossime puntate di Terra Amara verranno dedicate alla morte di Hunkar. La donna verrà uccisa da Behice, che perderà il controllo dopo essere stata smascherata riguardo la dipartita dei suoi precedenti mariti, assassinati per sua mano con l'unico obiettivo di accaparrarsi la loro eredità.

La polizia brancolerà nel buio e non troverà indizi sull'assassino di Hünkar. Fekeli e Demir metteranno da parte le loro divergenze, e uniranno le forze per smascherare il vero colpevole.

La prima mossa di Demir sarà quella di organizzare una conferenza stampa per informare le principali autorità della città di quanto successo e del suo impegno per trovare la persona che ha messo fine alla vita di sua madre. Intanto Behice cercherà disperatamente di allontanare ogni sospetto e così penserà bene di accusare pubblicamente Zuleyha di aver assoldato un tramite per farle del male, visto che sospetta della sua implicazione nella morte di Hunkar.

Mujgan scopre di essere incinta nei nuovi episodi di Terra amara

Come raccontano le nuove anticipazioni di Terra amara, nelle prossime puntate in programma su Canale 5, Mujgan scoprirà di essere incinta e correrà da Yilmaz per dargli la lieta notizia. Saprà molto bene che Yilmaz potrebbe non crederle, ma dimostrerà che è tutto vero facendogli leggere i risultato delle analisi.

Il momento del concepimento non è dei più romantici, come farà presente Mujgan a Yilmaz: "Una notte sei arrivato da un viaggio, eri molto ubriaco e abbiamo avuto un momento privato, anche se non te lo ricordi".

Anche con le prove alla mano, Yilmaz non si fiderà di Mujgan e la accuserà di essere stata infedele. Mujgan starà dicendo la verità?

A quel punto la dottoressa cercherà conforto nella zia Behice, che non aspetterà altro per manipolarla ulteriormente.

Anticipazioni di Terra amara: Zuleyha scopre la gravidanza di Mujgan

Nelle nuove trame della soap, Mujgan cercherà ingenuamente conforto nella zia Behice, che proverà a rassicurarla: ''Con quel bambino che porti in grembo il tuo matrimonio è salvo, non preoccuparti''.

La gravidanza di Mujgan verrà scoperta da Sermin, che non ci penserà due volte a spifferare la cosa alla povera Zuleyha, che si lascerà andare allo sconforto proprio davanti a Demir. In realtà Zuleyha sapeva già della gravidanza: è stata la stessa Mujgan a dirglielo mentre si trovavano in farmacia. Nel frattempo Gaffur verrà in possesso di alcuni documenti che contengono preziose informazioni sul colpevole della morte di Hunkar, informazioni che portano senza ombra di dubbio a Behice.