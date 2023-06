La soap Terra Amara continua ad andare in onda con nuovi episodi. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse prossimamente su Canale 5, rivelano che Gaffur si metterà ancora una volta nei guai. Il capomastro di villa Yaman infatti, verrà truffato bellamente da un uomo di nome Suleiman, al quale consegnerà una grossa cifra di denaro per potersi recare in Germania, dove crederà che ad attenderlo ci sia un nuovo lavoro. Gaffur capirà presto di essere incappato in una truffa e sarà costretto a tornare sui suoi passi.

Spoiler Terra Amara, prossimi appuntamenti: Gaffur vuole scappare da Cukurova dopo aver ucciso Hatip

Tutto inizierà dopo la morte di Hatip, assassinato per mano di Gaffur. Sia Sermin che Behice saranno a conoscenza del tragico delitto commesso dal marito di Saniye. Per sfuggire a dei possibili ricatti, il capomastro di villa Yaman si recherà in gendarmeria, per ottenere il passaporto e poter provare a cercare un lavoro all'estero.

Le anticipazioni rivelano che inizialmente Saniye non sarà d'accordo con la scelta del marito. La donna però cambierà idea in breve tempo, per via degli scontri quotidiani con Sevda, nuova arrivata a villa Yaman ed ex amante del padre defunto di Demir.

Gaffur scoprirà tramite una lettera, di aver ottenuto un lavoro in fabbrica in Germania.

L'uomo si appresterà dunque a partire, comunicando la sua decisione a Demir e salutando tutti i suoi familiari e amici. Gaffur si recherà a Istanbul, dove ad attenderlo ci sarà un aereo diretto in Germania. Le cose però, non andranno affatto come previsto.

Gaffur consegna una grosso somma di denaro a Suleiman

Una volta arrivato a Istanbul, Gaffur incontrerà un uomo in un bar.

Si tratta di uno sconosciuto che si chiama Suleiman. Gaffur consegnerà all'uomo una grossa somma di denaro, che avrà ottenuto ipotecando un terreno appartenente alla sorella Gulten. Lo sconosciuto, una volta presi i soldi, darà a Gaffur l'indirizzo in cui recarsi dove gli verranno consegnate le carte d'imbarco e tutto il necessario per poter iniziare a lavorare in fabbrica appena arrivato in Germania.

Una volta arrivato all'indirizzo assegnatogli, Gaffur si ritroverà davanti a un'officina meccanica. Al suo interno ci saranno degli uomini che lo metteranno al corrente del fatto che già anche altre persone sono state truffate con la promessa di un lavoro all'estero in realtà inesistente.

Le trame delle nuove puntate di Terra Amara riveleranno tramite un flashback che qualche settimana prima della tentata partenza, Gaffur era stato fermato da un uomo, che gli aveva promesso di fargli scalare la lista dei richiedenti lavoro all'estero in cambio di denaro.

Gaffur sarà dunque costretto a tornare a villa Yaman, dove chiederà perdono a Demir e gli chiederà di riassumerlo.