Nell'episodio di Terra Amara che andrà in onda lunedì 12 giugno su Canale 5, Zuleyha strapperà il cuore del suo ex fidanzato Yilmaz chiedendogli di uscire dalla sua vita. Così, deluso, Akkaya si confiderà con Fekeli che troverà la scelta della donna saggia per la situazione che tutti stanno vivendo. Successivamente, Ali Rahmet consiglierà al suo figlioccio di partire con Mujgan e Kerem Ali per una vacanza ad Istanbul. Infine, Yilmaz riceverà una lettera dalla signorina Altun e il suo contenuto lo spingerà a partire insieme a sua moglie.

Zuleyha chiede ad Yilmaz di non andare più in carcere a farle visita

Nella prima parte dell'episodio di Terra Amara, la signorina Altun proibirà ad Yilmaz di farle visita in carcere per evitare che Demir possa avere una reazione spropositata e soprattutto per proteggere i suoi figli. A questo punto, il signor Akkaya parlerà con il suo padrino della volontà di Zuleyha e Ali Rahmet appoggerà la decisione della ragazza credendo che questa possa essere la miglior soluzione per vivere tutti più serenamente. Inoltre, Fekeli, dopo il tentato suicidio di Mujgan, suggerirà ad Yilmaz di lasciarsi tutto alle spalle e riappacificarsi con sua moglie per il bene di Kerem Ali.

Yilmaz riceve una lettera da Zuleyha in Terra Amara

Tuttavia, Yilmaz non sarà inizialmente propenso ad accettare il suggerimento del padrino di partire per Istanbul insieme a Mujgan e suo figlio per risolvere la situazione che hanno affrontato. Successivamente, però, tutto cambierà nel cuore del giovane Akkaya. Infatti, quest'ultimo riceverà una lettera da parte della signorina Altun nella quale la donna gli spiegherà tutte le ragioni per cui non dovrebbero più incontrarsi.

Infine, Yilmaz deciderà di partire con sua moglie e Kerem Ali.

Riassunto dell'episodio precedente di Terra Amara

Nell'episodio precedente di Terra Amara in onda domenica 11 giugno con un doppio appuntamento, Behice si inventa delle scuse affinché Mujgan non scopra dei fatti accaduti durante il processo di Zuleyha che si è concluso con l'arresto di Yilmaz e Demir.

Nel frattempo, Hatip si presenta alla tenuta Yaman con l'intento di recuperare le cambiali del prestito o di uccidere Gaffur, ma viene interrotto dall'arrivo di Naciye e Saniye che lo spaventa con un'arma per poi raccontare tutta la verità ad Hunkar. Inoltre, la signora Taskin scopre anche che Fadik si è innamorata del braccio destro di Hatip. Dopodiché, Yilmaz viene a sapere del tentato suicidio di sua moglie. L'indomani, però, sia lui che Demir escono di prigione grazie all'aiuto del procuratore Julide. Infine, il signor Yaman minaccia sua madre di non far vedere i suoi figli a Zuleyha.