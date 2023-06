Terra amara torna con due nuovi appuntamenti domenica 11 e lunedì 12 giugno. La soap opera turca andrà avanti dopo il tentato suicidio di Mujgan, rivelando nuove svolte nella trama. Behice, per preservare la salute mentale della nipote, non la informerà di quello che è successo al marito. Poco dopo Yilmaz verrà liberato e avrà un faccia a faccia con la dottoressa, la quale, però, non farà altro che confondergli ancora di più le idee con la sua ennesima supplica.

Niente di buono per Zuleyha Altun, che ancora sarà bloccata dietro le sbarre della prigione.

La situazione rischierà di aggravarsi, visto che Demir intimerà Hunkar di non portare i figli a far visita alla madre. Disperata, Zuleyha ne parlerà con Yilmaz attraverso una lettera che saprà di addio.

Anticipazioni di Terra amara dell'11 giugno

Durante il processo a Zuleyha, Demir Yaman e Yilmaz Akkaya sono stati arrestati per aver creato un enorme trambusto in tribunale. Behice farà del suo meglio per impedire che la notizia dell'accaduto arrivi alle orecchie di sua nipote Mujgan. Quest'ultima, infatti, è stata rinvenuta in fin di vita nella vasca da bagno, per tale ragione sua zia cercherà di prendersene cura, accampando tutte le scuse possibili per tranquillizzarla.

Frattanto, Hatip sarà determinato come non mai a riprendersi la cambiale che sua moglie ha restituito a Gaffur, mostrandosi addirittura determinato ad ucciderlo.

Grazie al tempestivo intervento di Naciye e Saniye, il peggio sarà scampato. Successivamente le due donne metteranno Hunkar al corrente della vicenda.

Saniye fa una scoperta su Fadik

Nelle prossime puntate di Terra Amara, alla villa sarà fatta un'altra scoperta. Saniye apprenderà che Fadik ha perso la testa per Rasit, il braccio destro di Hatip.

Nel frattempo la notizia del tentato suicidio di Mujgan arriverà fino alla prigione e Yilmaz scoprirà del gesto della moglie. Il giorno seguente, grazie a Julide, verrà liberato, così come anche Demir. Quest'ultimo minaccerà sua madre Hunkar di non portare più i piccoli Leyla e Adnan in prigione, altrimenti non farà più vedere i bambini nemmeno a lei.

Mujgan supplicherà ancora una volta suo marito di non lasciarla, finendo per confondere le idee dell'uomo.

Terra amara, spoiler 12 giugno: Zuleyha scrive una lettera a Yilmaz

Nella puntata di lunedì 12 giugno, Zuleyha vorrà a tutti i costi proteggere le sue creature dall'egoismo del padre, per questo motivo non avrà altra scelta se non chiedere a Yilmaz di smettere di andarla a trovare in carcere. Altun, inoltre, scriverà una lettera al suo ex amore, dicendogli addio, con la speranza che lui esca per sempre dalla sua vita.