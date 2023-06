Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sarebbero tornati insieme o, addirittura, non si sarebbero mai separati, secondo le voci che stanno circolando in queste ultime ore sui social.

La loro relazione, nata durante il Grande Fratello Vip [VIDEO] , ha catturato l'attenzione del pubblico e dei media, che l'hanno seguita con attenzione anche dopo la fine del reality show di Canale 5. Dopo la loro uscita dalla casa, sembrava che io due facessero strade separate e che Manuel Bortuzzo avesse iniziato una relazione con Angelica Benevieri. Ad oggi, però, le voci sul presunto ritorno di fiamma tra il noto atleta e la Selassiè si stanno intensificando sempre di più sul web, tanto che ci sarebbero degli esperti di Gossip pronti a dimostrarlo con delle prove.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sarebbero ancora una coppia

Dopo settimane di voci e pettegolezzi circolanti sui social, gli esperti di gossip Alessandro Rosica e Giuseppe Scuccimari hanno rivelato di essere in possesso di alcune prove che dimostrerebbero il presunto ritorno di fiamma tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Secondo quanto affermato da Rosica e Scuccimari sui loro account social, i due non si sarebbero mai lasciati e continuerebbero a vedersi di nascosto, almeno fino a poche settimane fa: la decisione di fingere la rottura sarebbe stata una manovra studiata a tavolino dalla coppia, per mettere a tacere le voci che li stavano tormentando nel periodo del Grande Fratello Vip.

Nel dettaglio, Giuseppe Scuccimari ha postato un post su Instagram che non lascerebbe tanti dubbi: "Non si sono mai lasciati, si vedono da più di un anno, ci sono persone contrarie al loro amore (...) Si sono visti fino a poche settimane fa, spesso di notte per non essere visti da un uomo in particolare", ha scritto l'esperto di gossip.

La notizia non è stata ancora ufficializzata dalla coppia

Ma perché Manuel e Lulù decideranno di nascondere la loro relazione? Forse, come si dice, per spegnere i riflettori e godersi la loro vita privata lontano dai pettegolezzi, o forse perché non volevano essere giudicati dalla gente.

Anche se la notizia non è stata ancora annunciata confermata dai diretti interessati, i fan dei due ex concorrenti del Grande Fratello continuano ad alimentare l'ipotesi di un possibile riavvicinamento, manifestando il loro supporto e la loro felicità per una possibile riunione della coppia.

Tuttavia, non possiamo far altro che attendere una dichiarazione ufficiale di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè per saperne di più su questo presunto ritorno di fiamma. L'interesse del pubblico verso le loro vicende private sembra, comunque, destinato a non diminuire.