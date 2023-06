Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste dal prossimo settembre in tv, saranno incentrate in primis sulle vicende di Marcello e Adelaide, una delle coppie più amate della soap opera.

Dopo essere usciti allo scoperto nel corso della passata stagione, ecco che tra i due ci sarà un'evoluzione del rapporto e non mancheranno le sorprese.

Una di queste, ad esempio, potrebbe avere come protagonista il giovane Barbieri, pronto a voler mettere su famiglia assieme alla contessa.

Marcello e Adelaide al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore si preannunciano attesissime dai fan soprattutto per le vicende della coppia composta da Marcello e Adelaide.

I due saranno al centro dell'attenzione e delle trame della soap opera pomeridiana con questa intricata storia d'amore che potrebbe garantire clamorosi colpi di scena.

La contessa ha perso completamente la testa per Marcello e, dopo la sparizione misteriosa per un po' di giorni, ha rimesso piede in città con lo scopo ben preciso di riconquistare il suo giovane amato.

Sta di fatto che, nel corso delle nuove puntate della soap, potrebbe essere proprio il giovane Barbieri ad avanzare una proposta del tutto inaspettata alla sua amata.

Marcello potrebbe volere un figlio da Adelaide ne Il Paradiso delle signore 8

Non si esclude che, data la sua giovane età, il buon Marcello possa chiedere alla contessa di mettere su famiglia insieme e quindi dargli un figlio.

Adelaide, di punto in bianco, potrebbe ritrovarsi a fare i conti con questa proposta del tutto inaspettata e inattesa da parte del giovane Barbieri, la quale potrebbe garantire nuovi colpi di scena nel corso della prossima stagione in partenza da metà settembre su Rai 1.

Marcello e Adelaide metteranno su famiglia insieme e in tal modo si lasceranno definitivamente alle spalle il passato e le loro precedenti storie d'amore?

Marco e Gemma escono di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 8?

In attesa di scoprirlo, l'attenzione in queste nuove puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, sarà incentrata anche sulle vicende di Marco e Gemma, l'altra coppia della soap amatissima dal pubblico.

Dopo aver annunciato la notizia della gravidanza (nonostante non sia sposata) Gemma potrebbe decidere di andare via da Milano per un po' di tempo e in tal modo evitare i giudizi delle persone che la circondano.

La venere e il suo fidanzato, quindi, potrebbero allontanarsi da Milano e non si esclude un nuovo possibile trasferimento in America, dove il giovane giornalista aveva già convissuto per qualche tempo con la sua ex Stefania.