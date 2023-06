In Terra Amara Müjgan avrà modo di dare l'estremo saluto alla zia Behice, ma non riuscirà a organizzare il funerale con estrema facilità. Visto che la donna si è rivelata l'assassina di Hünkar, il popolo di Çukurova non vorrà che venga seppellita nel cimitero della città. Müjgan, per questo motivo, sarà costretta a organizzare il funerale altrove e deciderà di portare Behice nella sua città d'origine: Istanbul.

Çukurova non vuole la salma di Behice nel cimitero cittadino

La verità sulla morte di Hünkar verrà a galla: è stata Behice a ucciderla e a confessarlo sarà lei stessa poca prima di gettarsi giù per un dirupo.

Fekeli e Demir saranno finalmente felici che, in qualche modo, sia stata fatta giustizia per la donna più importante della loro vita. L'unica a soffrire per la vicenda sarà Müjgan, che nel giro di poco tempo ha scoperto il "lato oscuro" della zia. Non solo ha fatto fuori Hünkar, ma in passato per denaro ha ucciso anche i suoi due mariti e il padre Behzat l'ha aiutata a farla uscire "pulita" da questi delitti.

Oltre a tutto ciò la ragazza si troverà anche da sola: nessuno proverà pietà per la morte di Behice, visto ciò che ha fatto a Hünkar, e Çukurova in qualche modo si ribellerà e chiederà a gran voce che Behice non venga seppellita nel cimitero del paese.

Fikret è l'unico a stare vicino a Müjgan

Sarà Demir a fare da portavoce al desiderio di tutto il paese, e parlando con Fekeli gli chiederà di intercedere con Müjgan e di dirle di seppellire la zia lontano da Adana. Fekeli accoglierà la richiesta di Demir e parlerà con la ragazza, che con gran dolore capirà le motivazioni di questa richiesta.

A ogni modo nella famiglia di Fekeli non se la sentiranno di lasciarla da sola, così Fikret si offrirà per accompagnarla.

Il viaggio verso Istanbul

Müjgan e Fikret saranno le uniche due persone che si presenteranno in ospedale per accompagnare la salma di Behice a Istanbul. Verrà riposta in un carro funebre e loro due lo seguiranno con la macchina.

Ad attenderli c'è un lungo viaggio, circa 900 chilometri, difficile da affrontare per la dottoressa, sia fisicamente che psicologicamente.

Gli eventi che l'hanno investita negli ultimi giorni sono veramente difficili da affrontare, soprattutto per il fatto che trova conforto solo in Fikret, l'unico a starle al suo fianco.

L'addio a Behice

A Istanbul il funerale sarà veramente triste, anche perché vi parteciperanno solamente tre persone. Müjgan ci rimarrà male quando nemmeno gli amici della zia parteciperanno alle sue esequie, eppure in città non è ancora arrivata la notizia dell'omicidio.

Metterà da parte il dispiacere per concedere un degno ultimo saluto alla zia, che nonostante tutto ha fatto tanto per lei.