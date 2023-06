Durante l'episodio di Terra Amara del 9 giugno in onda su Canale 5, la dottoressa Mujgan supplicherà suo marito di darle un'altra chance, ma nulla farà cambiare idea a Yilmaz.

Hekimoglu troverà il modo di restare da sola in casa e vorrà commettere un gesto estremo, dopo aver scritto una lettera d'addio. Nel frattempo, gli avvocati diranno a Zuleyha che soltanto la testimonianza a suo favore di Demir potrebbe far cadere le accuse contro di lei, mentre Hunkar cercherà di convincere suo figlio. Infine, il signor Yaman si presenterà all'udienza.

Yilmaz sbatte Mujgan fuori di casa e chiede il divorzio

Nella prima parte dell'episodio di Terra Amara, Yilmaz sarà ancora convinto a chiedere il divorzio da sua moglie. Pertanto, la donna supplicherà suo marito di darle un'altra chance per rimettere le cose a posto, ma ogni tentativo sarà vano. Infatti, il signor Akkaya sbatterà Mujgan fuori di casa non volendone più sapere di lei.

Hekimoglu convincerà sua zia a portare con sé Kerem Ali con l'intento di rimanere da sola. A questo punto, la dottoressa di Adana scriverà una lettera d'addio a Yilmaz e poi tenterà di togliersi la vita in una vasca da bagno.

Demir si presenta all'udienza di Zuleyha in Terra amara

Zuleyha apprenderà dai suoi avvocati che l'unico modo per far cadere il capo d'accuso contro di lei per tentato omicidio è che Demir testimoni a suo favore davanti al giudice.

Intanto, Hunkar cercherà di convincere suo figlio a liberare sua moglie dal carcere, ma l'uomo non si lascerà abbindolare da sua madre, ancora convinto che la signorina Altun abbia macchiato il suo onore tradendolo con Yilmaz. Infine, il signor Yaman si presenterà all'udienza e lascerà tutti con il fiato sospeso. Però, le cose per Zuleyha non si metteranno affatto bene.

Riassunto della puntata precedente di Terra Amara

Nella puntata precedente di Terra Amara in onda giovedì 8 giugno, Zuleyha continua a soffrire per la mancanza dei suoi figli, ma grazie a Hunkar riesce a riabbracciarli. Tuttavia, dopo la loro visita la signorina Altun perde il controllo dinanzi all'ennesima angheria subita e aggredisce una detenuta nella sua cella con il coccio di una brocca rotta.

Demir esce dal coma ma non vuole salvare sua moglie dal carcere. Dopodiché, il signor Yaman viene informato che Yilmaz non ha mai lasciato la sua ex fidanzata da sola da quando è stata arrestata. Per questo motivo, l'uomo si reca in prigione per assistere personalmente all'incontro tra Zuleyha e Akkaya. Infine, Hatip si reca da Sermin sperando di trascorrere una bella serata, ma la donna lo minaccia: deve divorziare da Naciye.