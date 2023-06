Nel corso delle prime puntate della terza stagione di Terra Amara, Yilmaz Akkaya scoprirà di essere il vero padre del piccolo Adnan. Sarà Zuleyha a confessargli la verità, dopo aver rischiato di essere uccisa da Mujgan. Yilmaz sarà sconvolto dalla notizia e arriverà a tentare di uccidere Hunkar, rea di aver diviso per tanto tempo lui e Zuleyha. Sarà l'arrivo del piccolo Adnan a salvare la nonna.

Zuleyha confessa a Yilmaz che Adnan è suo figlio: spoiler 3^ stagione

Le prime puntate della terza stagione di Terra amara, Zuleyha lotterà tra la vita e la morte, dopo essere starà ferita da Mujgan.

Altun riuscirà a salvarsi e metterà in atto la sua vendetta contro la dottoressa. Invece di denunciarla per tentato omicidio, deciderà di rivelare la verità su Adnan a Yilmaz. Per questo, con l'aiuto di Gulten, farà in modo di incontrare Akkaya in ospedale. Quando sarà al cospetto dell'ex fidanzato, gli confesserà che Adnan è suo figlio.

Yilmaz sconvolto dopo la confessione di Zuleyha: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni riguardanti la terza stagione, rivelano che Yilmaz sarà letteralmente sconvolto dopo aver saputo di essere il padre di Adnan. Non solo, almeno inizialmente te, il figlioccio di Fekeli se la prenderà proprio con Zuleyha, rea di avergli tenuto nascosto un fatto così importante per tutto quel tempo.

Yilmaz sarà sconvolto anche perché Altun gli rivelerà che a tentare di ucciderla è stata proprio Mujgan. A questo punto, Altun, credendo che Yilmaz non la perdonerà mai, tenterà di gettarsi dal balcone dell'ospedale. Sarà proprio Akkaya a salvarla.

Successivamente, Yilmaz riuscirà a comprendere le ragioni per le quali la ex gli abbia tenuto nascosto per così tanto tempo la verità.

Akkaya vuole uccidere Hunkar ma viene fermato da Adnan

Dopo aver scoperto di essere il padre di Adnan, Akkaya deciderà di non compiere azioni avventate, per preservare l'incolumità del figlio. Avrà infatti timore di un'eventuale vendetta da parte di Demir. Per questo non rivelerà a nessuno, nemmeno a Mujgan, di aver scoperto la verità su Adnan.

Le sue buone intenzioni però, verranno meno nel momento in cui si troverà faccia a faccia con Hunkar. L'ex meccanico infatti perderà il controllo, visto che riterrà la signora Yaman l'unica responsabile della sua infelicità e di quella di Zuleyha.

Quindi Yilmaz vorrà uccidere la donna: la seguirà nelle stalle e le punterà una pistola. Proprio in quel momento arriverà il piccolo Adnan che, di fatto, salverà la nonna. Infatti Yilmaz, appena vedrà il bambino, metterà via l'arma.