Continuano a trapelare indiscrezioni sulla coppia di Uomini & Donne che si è separata lo scorso 6 giugno: dopo che Fabio si è sfogato sull'addio a Isabella, Amedeo Venza è intervenuto sui social network per parlare delle motivazioni che avrebbero portato all'allontanamento definitivo tra i due. Stando a quello che l'influencer ha raccontato su Instagram il 15 giugno, la dama avrebbe deciso di lasciare il marito dopo aver scoperto alcune cose del suo passato, situazioni che non le andrebbero a genio.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Sono passati solo sette giorni da quando Isabella Ricci ha ufficializzato la sua separazione da Fabio Mantovani con un post Instagram: in questa settimana, però, si è detto e scritto di tutto sull'ex coppia di U&D, principalmente sulle ragioni che hanno portato alla fine del matrimonio.

Visto che i diretti interessati non si sono ancora sbilanciati su questo argomento che sta tanto a cuore ai fan del dating-show, ci ha pensato Amedeo Venza a tenere alta l'attenzione raccontando un retroscena piuttosto spiazzante.

In una Stories che ha pubblicato il 15 giugno, infatti, il pugliese ha fatto sapere: "Dietro alla separazione c'è un motivo particolare".

L'influencer, infatti, ha riportato le ultime dichiarazioni del cavaliere sulla rottura dalla moglie e poi ha aggiunto: "Lui avrebbe nascosto a lei situazioni riguardanti il suo passato".

Il silenzio dei protagonisti di U&D

Venza, però, non è sceso nei particolari di quello che Isabella avrebbe scoperto prima di decidere di mettere fine al matrimonio con Fabio; l'uomo ha solo fatto accenno al passato di Mantovani e a "rivelazioni" che avrebbero spinto la moglie a dirgli addio a un solo anno di distanza dal sì.

Nei giorni scorsi si è vociferato sui social che dietro alla separazione tra i protagonisti di U&D ci fossero ragioni economiche, ma questa teoria non ha ancora trovato riscontri né nelle interviste nei diretti interessati né in prove concrete.

L'unica frecciatina che la dama Ricci ha voluto lanciare all'ex marito nel post Instagram con il quale ha annunciato di essere tornata single, è la seguente: "Quando è troppo bello per essere vero, allora non è vero".

La donna, poi, ha fatto calare il silenzio sulla sua vita amorosa e ha lasciato che fosse Fabio a parlare del loro allontanamento definitivo.

Lo sfogo del cavaliere di U&D

Se Isabella non ha ancora rilasciato interviste dopo l'annuncio della separazione, lo scorso 14 giugno Fabio ha risposto a qualche domanda di "Opinionista social" su Instagram.

Quando gli hanno chiesto come sta ora che è ufficialmente un uomo libero, il cavaliere di U&D ha fatto sapere: "Non è un bel momento, ho bei ricordi ma anche amarezza per la conclusione".

"Non sono pentito di niente, anche perché queste sono cose che succedono", ha aggiunto l'imprenditore senza mai fare un chiaro riferimento al perché si è separato dalla donna che ha sposato a maggio 2022 davanti alle telecamere di Canale 5, amici e parenti.

Mantovani, inoltre, ha escluso che a settembre tornerà nel cast del dating-show: "Quel programma è Isabella per me, quindi non ha senso senza di lei".

Intanto, da circa una settimana si vocifera che la dama potrebbe rientrare nel parterre del Trono Over: sarebbe stata Maria De Filippi in persona a telefonare alla donna per chiederle di riprendere posto tra le protagoniste della versione senior del suo format.

A fine estate, e più precisamente gli ultimi giorni di agosto, inizieranno le registrazioni dell'edizione 2023/2024 e si scoprirà se Isabella e Fabio ne faranno parte oppure se torneranno come ospiti per raccontare cosa è accaduto tra loro.