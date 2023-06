Züleyha svelerà a Yilmaz che è il padre di Adnan e non solo. Nelle puntate della terza stagione di Terra Amara il giovane scoprirà tutto ciò che Züleyha ha dovuto sopportare da quando è arrivata a Çukurova: dal matrimonio forzato con Demir, passando per tutte le minacce subite. Un brutto colpo per Yilmaz, che istintivamente reagirà con fare rabbioso, ma ascolterà con attenzione il racconto della ragazza.

La confessione di Züleyha

A breve su Canale 5 per Yilmaz arriverà il giorno della verità. Züleyha si farà forza e gli racconterà non solo che è il padre biologico di Adnan, ma anche perché ha dovuto nascondere questo segreto per tutto questo tempo.

Lo dovrà fare alla svelta, visto che Yilmaz non prenderà bene il fatto che Züleyha gli abbia nascosto una verità così importante, ma ben presto scoprirà che la giovane non avrebbe potuto fare altrimenti, visto me per mesi si è trovata sotto la minaccia di Demir.

I segreti della vita di Züleyha da quando è arrivata a Çukurova

La confessione di Züleyha avverrà in ospedale: la ragazza si troverà ricoverata perché Müjgan ha provato a ucciderla, anche se tutti crederanno che Züleyha abbia provato a togliersi la vita, visto che Demir non le ha consentito di vedere i figli e l'ha trattata come una schiava.

Züleyha dovrà far fronte alla rabbia di Yilmaz, ma quando riuscirà a calmarlo avrà modo di dirgli tutto ciò che ha passato negli ultimi anni della sua vita, da quando si sono dovuti dire improvvisamente addio.

Il piano di Hünkar

Yilmaz saprà che Demir è a conoscenza di non essere il vero padre di Adnan e la cosa lo manderà fuori di testa, ma per fortuna darà a Züleyha la possibilità di poter raccontare cosa le è successo.

"È stato tutto causato da Hünkar - inizierà a raccontare Züleyha - Demir non è riuscito ad avere un figlio dalla prima moglie e si temeva che potesse essere sterile.

Così, non so come, ha scoperto che aspettavo un bambino e in base a ciò ha messo su un piano".

La verità sul matrimonio con Demir

Nel piano di Hünkar era previsto l'arresto di Yilmaz per l'omicidio di Naci, in questo modo la donna avrebbe potuto procedere con la richiesta a Züleyha: "Quando la polizia ti ha arrestato, Hünkar mi ha obbligata a sposare Demir, promettendomi che il bambino che avevo in grembo sarebbe stato riconosciuto da lui".

"Dovresti vergognarti di aver accettato", le risponderà Yilmaz, ma Züleyha avrà modo di raccontargli le sue motivazioni: "Mi ha detto che se non avessi fatto quello che mi aveva chiesto, ti avrebbe fatto giustiziare". Züleyha gli racconterà che ha anche provato a togliersi la vita buttandosi nel canale pur di non sposare Demir, ma che Hünkar l'ha salvata. Riuscirà Yilmaz ad accettare questa dura verità?