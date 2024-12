Quale sarà la fine di Asu? Si scoprirà durante l'ultima puntata di Endless love. Dopo la resa dei conti per i crimini commessi e il ricovero in un ospedale psichiatrico, Asu diventerà la pedina di Emir, che la userà per la sua vendetta contro Kemal. In tutto ciò, ci sarà anche un tentativo di omicidio da parte di Leyla, ma Asu non morirà. Tuttavia, il suo futuro sarà in carcere, visto che Hakan l'arresterà dopo l'ennesimo tentativo di fuga dall'ospedale psichiatrico.

Asu e la resa dei conti per i crimini commessi

Il pubblico di Endless love forse potrebbe chiedersi che fine farà Asu, il personaggio femminile della serie più spietato, forse alla pari di Emir.

Alla fine, entrambi hanno sangue Kozcuoğlu. Proprio nelle puntate in onda in questi giorni su Canale 5, la ragazza sta meditando di costituirsi per tutti i crimini commessi.

Nihan le ha teso una trappola: le ha nascosto una microspia nella borsa, che le ha permesso di sentire che Asu è colpevole di diversi crimini, dall'avvelenamento di Ozan fino alla morte di Tufan. Nihan ha anche consegnato questi audio a Mercan, ma, purtroppo, non hanno alcun valore. Quando Asu si è resa conto di avere la microspia nella borsa, ha capito subito che per lei è finita, così ne ha parlato con Emir, che le ha consigliato di costituirsi.

Asu finisce in un ospedale psichiatrico e diventa la pedina di Emir

Durante le prossime puntate, il pubblico non vedrà Asu finire in prigione, ma in un ospedale psichiatrico.

Questo perché l'avvocato di Asu, durante l'udienza, ha dichiarato che la sua assistita soffre da sempre di una patologia psichiatrica, potrebbe non essere in grado di intendere e di volere. Asu verrà sottoposta ad alcune visite, che confermeranno la sua patologia.

Ricoverata in ospedale, manterrà contatti con Emir, che vorrà "ingaggiarla" per i suoi piani, soprattutto per non sporcarsi le mani.

Il primo compito che le darà sarà quello di scappare dall'ospedale e uccidere Leyla. Tuttavia, Asu opterà per tentare di uccidere Nihan. Il piano finirà male, perché Leyla le sparerà.

Che fine fa Asu

Asu non morirà. Dopo le cure per le ferite, verrà nuovamente portata nell'ospedale psichiatrico. Non potrà avere alcun contatto con l'esterno, ma Emir riuscirà lo stesso a parlare con lei.

Progetteranno una seconda fuga, durante la quale Asu dovrà aiutare Emir nel suo piano di uccidere Kemal, includendo anche il rapimento di Nihan. Sarà Asu a "prendersi cura" della ragazza e coglierà l'occasione per tentare di ucciderla nuovamente, colpendola con una bastonata alla testa.

Baran la bloccherà appena in tempo, prima che Asu metta fine alla vita di Nihan, portando via quest'ultima. Le urla, però, attireranno i residenti, che allerteranno subito la polizia. Hakan arriverà sul luogo e arresterà Asu, promettendole che da quel momento in poi non vedrà più la luce.