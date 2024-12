Nelle prossime puntate di Endless love, Nihan riuscirà a ottenere il divorzio da Emir. Non sarà una cosa facile, ma alla fine ci riuscirà. Dopo questo evento, la vita della ragazza scorrerà molto velocemente e per lei arriverà il matrimonio con Kemal, dove i due si giureranno amore eterno.

Come si arriva al divorzio tra Nihan ed Emir

Dopo la pausa per le festività natalizie, i nuovi episodi di Endless love mostreranno la nuova vita di Nihan. Dopo tanta sofferenza, la ragazza riuscirà a ottenere il divorzio da Emir. Non sarà una cosa per niente facile, anche perché e cose non andranno così come previsto.

Emir, improvvisamente, si renderà conto di aver sempre sbagliato con la ragazza.

Arriverà il divorzio perché Emir cadrà nella trappola di Kemal. Quest'ultimo sa che la holding di Emir rischia di fallire, quindi se vuole evitare la bancarotta, e far sì che le banche gli concedano il denaro di cui necessita, lui deve "semplicemente" concedere il divorzio a Nihan. Per Emir non sarà una scelta facile da prendere, però l'azienda di famiglia è tutto ciò che gli rimane, quindi non potrà che sottostare al ricatto di Kemal.

La vita di Nihan dopo il divorzio da Emir

Da quando Emir concederà il divorzio a Nihan, la vita di quest'ultima procederà alla velocità della luce. Nel giorno in cui in tribunale ci sarà la sentenza per il divorzio, Kemal farà la proposta di matrimonio a Nihan.

Nel giro di pochi giorni si procederà con i preparativi.

Kemal, accompagnato dai suoi genitori, andrà a casa di Nihan per chiedere la mano della ragazza a sua madre Vildan. Il matrimonio si svolgerà a breve e Nihan avrà modo di festeggiare anche con le sue amiche, che le organizzeranno un addio al nubilato a sorpresa. Una "modernità" che non piacerà tanto a Fehime, che piomberà durante la festa per mettere in atto la notte dell'henné, tradizione turca che si usa per celebrare la sposa prima del matrimonio.

Il matrimonio di Nihan e Kemal

Nihan sarà al settimo cielo, fino a quando arriverà il giorno del matrimonio e Kemal sarà in tremendo ritardo. Tutti le diranno di non preoccuparsi, non è successo nulla di grave a Kemal, si sta solo preparando per la cerimonia. In realtà, il ragazzo è scampato all'ennesimo tentativo di omicidio da parte di Emir, che avrebbe voluto farlo morire in una camera iperbarica senza ossigeno.

Kemal arriverà alla cerimonia e deciderà di non svelare nulla a Nihan, per non farla preoccupare inutilmente, dato che quello è il loro giorno. Con il matrimonio che verrà celebrato in riva al mare, Nihan e Kemal diventeranno marito e moglie.

Lui le farà una promessa: "Staremo insieme fino alla morte". Una frase che suonerà come una sorta di presagio, perché Kemal troverà la morte dopo pochi giorni: morirà insieme a Emir in un'esplosione.