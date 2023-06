Un posto al sole continua con nuove puntate su Rai 3 e le anticipazioni settimanali dal 12 al 16 giugno annunciano molte novità per i protagonisti. I riflettori saranno accesi su Luca, che dopo aver confidato a Michele la sua malattia dovrà combattere contro i pregiudizi. Il dottor De Santis, inoltre, si avvicinerà molto a Giulia, tanto da iniziare con lei una frequentazione. La bella novità, tuttavia, non piacerà affatto all'ex marito, che sarà molto infastidito. Renato è ancora innamorato di Giulia? Per dirlo è ancora presto, ma intanto l'uomo chiederà ospitalità a Otello pur di evitare Luca e Giulia.

Anticipazioni Un posto al sole: Michele proverà a riallacciare i rapporti con Luca

Le trame di Un posto al sole dal 12 al 16 giugno raccontano che Luca, dopo aver confidato a Michele di essere malato, dovrà fare i conti con i pregiudizi legati alla sua patologia. Tra i due amici qualcosa andrà storto, tanto che Saviani sarà molto dispiaciuto e proverà a rimediare. Michele farà di tutto per riallacciare il rapporto con De Santis. Quest'ultimo, nel frattempo, si avvicinerà a Giulia e l'intesa tra loro sarà sempre più evidente agli occhi di tutti, specialmente di Renato.

Anticipazioni settimana 12-16 giugno: Luca e Giulia sempre più vicini

Le puntate di Un posto al sole dal 12 al 16 giugno vedono tra i protagonisti Luca De Santis, che ritroverà l'armonia con Giulia.

Anche se dalla fine della loro storia d'amore sono passati molti anni, la complicità tra i due ex amanti sarà sempre più forte. Renato non sarà per niente felice di questa novità che riguarda l'ex moglie e ne sarà addirittura infastidito. Luca e Giulia si frequenteranno e quindi per la signora Poggi, dopo tanti anni di solitudine, arriverà il momento di voltare pagina.

Renato non prenderà bene questa novità e pur di evitare di vedere l'ex moglie in compagnia di Luca chiederà ospitalità a Otello.

Raffaele noterà uno strano comportamento in Renato

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 12 al 16 giugno rivelano che a Renato darà molto fastidio la vicinanza tra Giulia e Luca. L'uomo si recherà da Otello a chiedergli di poter stare da lui e questo atteggiamento verrà notato da Raffaele.

Giordano penserà molto allo strano comportamento del cognato e non saprà darsi una spiegazione. Le trame non spiegano come mai Renato sia così indispettito dalla nuova frequentazione di Giulia, tutto farebbe pensare all'ipotesi che l'uomo possa provare ancora qualcosa per la moglie, anche se non lo ha mai dimostrato prima. In questo caso Giulia potrebbe trovarsi di fronte a una scelta inaspettata.