La soap opera Terra amara prosegue la propria messa in onda su Canale 5 e venerdì 23 giugno il pubblico assisterà al finale della seconda stagione. La terza stagione sarà pronta a partire il 26 giugno con molte novità per i protagonisti: ci sarà anche l'ingresso di nuovi personaggi pronti a movimentare le vicende di Cukurova.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha tornerà alla villa come domestica

Il secondo capitolo di Terra Amara concluderà la propria messa in onda su Canale 5 venerdì 23 giugno.

In questa occasione ci sarà un amaro ritorno per Zuleyha a casa di Demir.

La donna, infatti, uscirà dal carcere ma non riuscirà a riabbracciare i suoi amati bambini, tenuti da Sevda in un posto lontano dalla villa. Quindi Zuleyha dovrà combattere contro l'ostilità di suo marito che, oltre a non farle vedere i suoi figli, la farà restare con lui soltanto come domestica.

Le novità per il finale di stagione Terra amara non finiranno qui, perché la vita di Zuleyha sarà messa in grave pericolo.

Anticipazioni prossime puntate: Mujgan minaccerà Zuleyha

Il finale di stagione di Terra amara andrà in onda venerdì 23 giugno e vedrà protagonista Zuleyha. Questa volta, la donna sarà vittima di una trappola tesa da Mujgan.

La dottoressa, incoraggiata dalla zia Behice e assetata di vendetta, darà appuntamento a Zuleyha nel bosco, con un falso biglietto scritto a nome di Yilmaz.

Quando la signora Altun si recherà all'appuntamento vi troverà Mujgan che, armata di pistola, proverà a costringere la sua rivale a mettere fine alla propria vita.

Mujgan non premerà il grilletto, ma obbligherà Zuleyha a usare una corda per inscenare il suo suicidio. La moglie di Demir non si lascerà intimidire e reagirà, nel tentativo di disarmare la sua nemica.

La terza stagione di Terra amara partirà il 26 giugno: Sevda e Fikret nuovi personaggi

La seconda stagione di Terra amara si concluderà in questo modo. I fan della soap turca dovranno aspettare poi soltanto due giorni per sapere come andrà a finire lo scontro tra Zuleyha e Mujgan. La terza stagione sarà infatti pronta a dare tutte le risposte a partire da lunedì 26 giugno e ci sarà anche l'arrivo di nuovi personaggi.

A caratterizzare le nuove puntate saranno Fikret, il nipote di Fekeli, e Sevda, l'ex amante del padre di Demir. Il primo si presenterà a Cukurova come il nipote di Ali Rahmet, ma presto emergerà che è il fratellastro di Demir. L'uomo avrà un solo obiettivo: mettere le mani sull'eredità che gli spetta. Sevda, invece, è l'ex amante di Adnan Yaman che non ha mai perso i contatti con Demir.