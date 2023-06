Martedì 13 giugno, su Canale 5 è andato in onda uno speciale per la morte di Silvio Berlusconi. Durante la diretta Paolo Del Debbio è finito al centro delle polemiche per una frase pronunciata ai danni di Barbara d'Urso: il giornalista ha invitato la conduttrice a piangere durante la messa in onda del servizio, visto che per tutto il tempo aveva trattenuto le lacrime.

La frase del giornalista

In occasione dello speciale del Tg5 condotto da Cesara Buonamici, in studio erano presenti molti volti Mediaset per omaggiare Silvio Berlusconi.

Tra questi hanno ricordato il Cavaliere, Nicola Porro, Enrica Bonaccorti, il ministro Matteo Piantedosi, Guido Bertolaso, Paolo Del Debbio e Barbara D'Urso.

A un certo punto Del Debbio rivolgendosi alla conduttrice di Pomeriggio Cinque ha affermato: "Appena si passa al servizio sei autorizzata a piangere quanto vuoi, perché l'hai trattenuto durante tutta l'intervista e lo puoi fare liberamente".

Il commento di alcuni utenti del web

La parole rivolte a Barbara d'Urso non sono passate inosservate sui social. In particolare, su Twitter moltissimi utenti hanno spezzato una lancia a favore della conduttrice campana: "Una battuta venuta veramente male". Un altro utente ha insinuato la poca sensibilità dimostrata da Paolo Del Debbio nei confronti della collega: "Pessima uscita".

Un altro utente invece ha voluto credere nella buona fede di Del Debbio: "Francamente non voglio pensare a frecciatine o cose del genere, solo un mal riuscito atto di confortare una persona emozionata". Tra i vari utenti, c'è chi ha accusato il giornalista di avere avuto un atteggiamento poco rispettoso nei confronti di Barbara D'Urso e chi l'ha invitato a non giudicare il dolore altrui.

L'omaggio di Barbara d'Urso a Silvio Berlusconi

Barbara D'Urso ha pubblicato su Instagram un messaggio per omaggiare Silvio Berlusconi: "Grazie per avermi accolta nella tua prima Tv 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili”. Inoltre ha ricordato l'entusiasmo che il Cavaliere metteva nelle riunioni svolte a Milano 2 quando cercava di cambiare la storia della televisione italiana.

In un'intervista rilasciata a La Stampa invece, la conduttrice ha rivelato di essere stata corteggiata dall'ex premier ma disse di no: "Con Berlusconi ho avuto un rapporto professionale, limpido, pulito e di grande affetto. Qualunque altro tipo di coinvolgimento avrebbe cambiato le cose".

Infine Barbara d'Urso ha spiegato di essere rimasta impietrita dopo avere appreso della dipartita dell'86enne, poiché sapeva del ricovero per accertamenti programmati ma non si aspettava un epilogo simile.