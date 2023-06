Anche se per errore, Züleyha verrà nuovamente colpita da un proiettile e rischierà di morire. Tutto ciò accadrà durante la quarta stagione di Terra Amara, subito dopo che Mehmet la chiederà in sposa. Il terribile Vahap, però, vorrà fare fuori l'uomo quando è in compagnia di Züleyha, ma per errore invece di colpire lui ferirà la ragazza, che subirà dei gravi danni al cervello.

Mehmet vuole svelare a Züleyha la sua vera identità

In Terra amara Züleyha rischierà la vita parecchie volte. Quello da parte di Müjgan non sarà l'unico colpo da arma da fuoco che riceverà nella sua vita.

A causarle del male, durante le puntate della quarta stagione, sarà Vahap, il fratello di Abdülkadir.

Il tutto avverrà dopo che Mehmet chiederà a Züleyha di diventare sua moglie. La risposta della ragazza sarà affermativa, ma Mehmet non se la sentirà di nascondere a Züleyha la sua vera identità, per questo deciderà di dirle che lui in realtà è Hakan. Le cose, però, non fileranno lisce come l'olio.

Züleyha viene sottoposta a un intervento chirurgico

Proprio nel momento in cui Hakan vorrà dirle la verità, Züleyha verrà colpita da un proiettile. A spararla sarà Vahap, anche se il suo obiettivo in realtà era Hakan. Le condizioni della giovane saranno gravissime e Hakan si adopererà per allertare subito i soccorsi.

I sanitari arriveranno repentinamente, ma Hakan crederà che l'ospedale di Adana non sia abbastanza all'avanguardia per salvare Züleyha. Il tempo, però, è tiranno e i medici gli assicureranno che, nonostante l'ospedale modesto, Züleyha si trova in ottime mani e faranno di tutto pur di salvarla.

In primis la ragazza verrà sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Il proiettile, infatti, ha colpito Züleyha alla testa, danneggiandole gravemente il cervello. La paura dei medici è che la ragazza non possa sopravvivere all'intervento: Züleyha lotterà tra la vita e la morte, e durante l'operazione non mancheranno le complicazioni, visto che il ritmo del battito cardiaco diminuirà in maniera repentina.

Fikret incolpa Mehmet dell'accaduto

Il fattaccio non succederà a Villa Yaman, quindi le forze dell'ordine si dovranno recare nella tenuta per comunicare la brutta notizia. Le persone che rimarranno più scioccate saranno Gaffur, Saniye e Lütfiye, soprattutto queste ultime due diventeranno un importante punto di riferimento per Züleyha.

Anche Fikret verrà a conoscenza della notizia e correrà subito in ospedale per sincerarsi delle condizioni di salute della giovane. La rabbia prenderà il sopravento e Fikret incolperà Mehmet dell'accaduto, ma l'uomo non reagirà alla provocazione, evitando di far scoppiare un rissa in ospedale.