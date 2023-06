La rottura tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli continua ad essere al centro del gossip. Su Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha fatto un appello a tutti i fan che avrebbero voluto sapere i motivi dell'addio, ricordando che si tratta di due persone che stanno soffrendo per come sono andate le cose.

Lo sfogo di Carola

Su Instagram, Carola Carpanelli è stata protagonista di uno sfogo. Nel dettaglio, ha lanciato un appello a tutti i fan che avrebbero voluto sapere i motivi dell'addio con Federico Nicotera: "Per tutte le persone che si sentono deluse, vi vorrei ricordare che davanti avete due persone che soffrono e non una storia nata in tv".

A tal proposito, ha chiesto maggiore comprensione in questo momento difficile. Infine, Carola ha riferito di avere scelto la via del silenzio perché vuole metabolizzare la delusione.

La scorsa settimana, era stata proprio l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ad annunciare la crisi con l'ex tronista romano. La notizia legata alla crisi di coppia era arrivata come un fulmine a ciel sereno in quanto, fino a pochi giorni prima, i due si erano mostrati complici e affiatati sui social: a Verissimo, lei aveva spiegato di avere effettuato la proposta di convivenza al fidanzato visto che doveva scendere a Roma per cambiare il suo percorso di studi all'università.

La segnalazione su Federico Nicotera

Martedì 27 giugno, Deianira Marzano su Instagram ha ricevuto una segnalazione riguardante Federico Nicotera. Scendendo nel dettaglio, una persona ha detto di conoscere molto bene l'ex tronista di Uomini e Donne. Stando alla versione della ragazza, Federico avrebbe avuto un atteggiamento amorevole nei confronti di Carola solamente le prime settimane: "Nicotera era convinto di avere visibilità dopo la scelta, ma nessun'agenzia li ha voluti".

Dalla segnalazione, è emerso anche un presunto tradimento di Federico ai danni di Carola: "Lui l'ha confidato ad un amico in comune". Infine, l'ex volto del dating show di Maria De Filippi sarebbe convinto di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip 8.

Le parole dell'ex tronista

Al momento, Federico Nicotera ha preferito non commentare le voci legate ad un suo presunto tradimento ai danni dell'ex fidanzata.

Tuttavia, nei giorni scorsi, ha confermato la fine della relazione con Carola e ha spiegato che non è una colpa avere creduto in qualcosa. Nonostante abbia preferito nascondere i motivi dell'addio, l'ex volto di Canale 5 ha sostenuto che ce l'ha messa tutta per fare andare bene le cose ma purtroppo non sono andate come sperava.