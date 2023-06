Non accennano a placarsi le indiscrezioni sull'ex tronista di Uomini & Donne che in questi giorni ha ufficializzato l'addio al fidanzato con un post Instagram. Le accuse di tradimento di Giulia Cavaglià ha lanciato a Federico Chimirri hanno scatenato diverse reazioni: Jessica Antonini ha criticato l'influencer e i ritocchini estetici che avrebbe fatto negli anni, mentre Manuel Galiano (ex compagno della torinese) ha parlato di screenshoot che potrebbero far passare la giovane da vittima a carnefice.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Il comunicato social con il quale Giulia Cavaglià ha fatto sapere che il fidanzato la tradisce, ha fatto il giro della rete ed è stato molto commentato.

Manuel Galiano, il ragazzo che la torinese ha scelto a U&D qualche anno fa, in queste ore si è esposto sia con un messaggio che con una Instagram Stories che avevano l'obiettivo di mettere in cattiva luce la protagonista del Gossip di questi giorni.

Sotto ad un post che "Lollo Magazine" ha dedicato all'addio tra la tronista e Federico Chimirri, l'ex corteggiatore ha scritto: "Ha tradito lei per prima, e ora fa la vittima".

Il giovane, dunque, sostiene che Giulia avrebbe mancato di rispetto all'ormai ex compagno e lui sarebbe anche in possesso di alcune prove "schiaccianti".

Lo sfogo del protagonista di U&D

Non contento di aver punzecchiato Cavaglià con questo commento, poco dopo Manuel ha usato il suo profilo Instagram per far sapere: "Come al solito stai facendo massacrare l'ennesimo ragazzo per metterti in bella luce".

"Se io facessi vedere degli screen, stavolta da vittima diventeresti carnefice", ha concluso l'ex corteggiatore di U&D senza mai citare direttamente Giulia.

I più attenti fan non si sono lasciati sfuggire le frecciatine che il giovane ha lanciato all'influencer con la quale ha fatto coppia qualche anno fa, tant'è che le hanno salvate e riportate immediatamente su Twitter.

"E pensare che era partito tutto da uno scherzo", ha commentato un'utente che in questi giorni si è appassionata al tradimento che Cavaglià sostiene di aver scoperto prima di chiudere la relazione con il cuoco Federico.

Le stoccate del volto di U&D

In queste ore, però, l'influencer di Torino ha dovuto fare i conti anche con le frecciatine di un'altra "collega".

L'ex tronista di U&D Jessica ha punzecchiato Giulia con una serie di messaggi social che hanno fatto il giro della rete. La romana, infatti, nei giorni scorsi ha commentato gli ultimi gossip su Cavaglià con queste parole: "Altro giro, altri follower".

"Se per un aereo ha pianto, chissà che farà per le corna. Daje Giulia, altri due sponsor e ti puoi rifare pure l'intestino, così magari ci arrivi ad essere carina", termina così lo sfogo che Antonini ha avuto su Instagram e che siti e fan hanno immediatamente riportato.

C'è da dire che la protagonista del gossip di questi giorni per ora non ha replicato a nessuno, né a chi non crede al dolore che sta provando per aver scoperto un tradimento del fidanzato Federico, né all'ex Manuel, il quale sta lasciando intendere di avere prove concrete di qualche suo atteggiamento scorretto nei confronti di Chimirri.

Quest'ultimo, invece, di recente si è esposto per smentire la mancanza di rispetto a Giulia: chiacchierando con Deianira Marzano sui social, l'ex concorrente di Masterchef ha fatto sapere di non aver mai tradito Cavaglià, ma di averle solo detto di avere un'altra donna durante un forte litigio che hanno avuto. L'influencer avrebbe creduto a tutto e ora non vorrebbe più sapere nulla dell'uomo con il quale ha fatto coppia per più di due anni.