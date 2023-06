Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 5 giugno, un'amata ex protagonista di Uomini e donne ha usato i social network per far sapere di essere tornata single. Con una Stories di Instagram, infatti, Giulia Cavaglià ha chiesto ai suoi follower di non farle alcuna domanda su Federico Chimirri, il ragazzo al quale era legata da anni e che pare l'abbia tradita. L'ex tronista ha confermato la fine della relazione con un messaggio che sta iniziando a fare il giro della rete.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Neppure il tempo di metabolizzare l'addio tra Nicole e Carlo, che i fan di Uomini e Donne si sono ritrovati a dover commentare un'altra separazione.

In queste ore, infatti, un'ex corteggiatrice e tronista si è sfogata su Instagram e ha fatto sapere di non essere più fidanzata.

"Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce, quindi sì ci siamo lasciati", ha scritto Giulia Cavaglià in una Stories che ha lasciato senza parole tutti i suoi follower.

Prima che qualcuno cominciasse a chiederle cosa è successo, però, l'influencer ha detto: "Gradirei che non mi venisse fatta nessuna domanda sull'accaduto".

Insomma, la giovane non intende condividere i particolari della fine della sua relazione con Federico Chimirri, il ragazzo al quale è stata legata per più di due anni e con cui ha condiviso anche progetti professionali importanti.

Le parole della protagonista di Uomini e Donne

La storia tra Giulia e Federico è iniziata qualche anno fa, dopo che lei ha chiuso con lo scrittore Francesco Sole. La ragazza è nota al pubblico soprattutto per il doppio ruolo che ha ricoperto in una recente edizione di Uomini e Donne: dopo essere stata corteggiatrice e "non scelta" di Lorenzo Riccardi (che le ha preferito Claudia Dionigi), la torinese è stata "promossa".

Subito dopo il no che ha ricevuto, Cavaglià ha accettato di diventare tronista: dopo aver frequentato a lungo sia Giulio Raselli che Manuel Galiano, la giovane ha scelto quest'ultimo ma la relazione è durata pochi mesi.

Da un po' di tempo a questa parte, però, l'influencer appariva felice accanto al dj e cuoco che ha anche partecipato ad una stagione di Masterchef.

Visto il talento di lui in cucina, di recente Giulia è diventata socia di un ristorante a Milano, un progetto importante che l'ormai ex coppia ha condiviso fino ad oggi, quando lei sostiene di aver scoperto un tradimento.

Le novità in arrivo a Uomini e Donne

Nell'attesa di avere ulteriori informazioni su questa vicenda, i fan ricordano che ultimamente Giulia è finita al centro del Gossip per un duro sfogo che ha avuto contro una compagnia aerea che le avrebbe impedito di rientrare in Italia solo per essersi presentata al gate con pochi minuti di ritardo.

In quell'occasione, infatti, la ragazza ha pianto su Instagram e si è scagliata contro le assistenti di volo che l'avrebbero bloccata in aeroporto, non facendola tornare a casa quando aveva previsto.

Oggi, però, Cavaglià fa parlare di sé per il messaggio social con il quale ha ufficializzato l'addio al fidanzato Federico pare per un tradimento che avrebbe scoperto proprio in queste ore.

Tornando al programma che ha reso popolare l'influencer torinese, si vocifera che a settembre potrebbero esserci diverse novità sia nel cast che nel meccanismo.

Rumor ancora tutti da confermare, infatti, sostengono che il pubblico di Uomini e Donne potrebbe essere sostituito da figuranti: sembra che Maria De Filippi voglia evitare la divulgazione di troppe anticipazioni, e per questo sarebbe pronta ad accogliere agli Elios persone selezionate che avrebbero il veto di raccontare quello che accade in studio.