Marco e Gemma escono di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 8? È questa la domanda che si pongono i tantissimi fan e appassionati della soap opera italiana, in onda nuovamente da settembre con le puntate inedite.

Le riprese sono cominciate ormai da un po' di giorni ma, a colpire l'attenzione dei numerosi fan social, è stata l'assenza di due volti di spicco della soap: trattasi degli attori Moise Curia e Gaia Bavaro, rispettivamente Marco e Gemma.

Al via le riprese de Il Paradiso delle signore 8: la soap opera da settembre su Rai 1

Nel dettaglio, le riprese de Il Paradiso delle Signore 8 terranno impegnato il cast per buona parte della stagione estiva.

Le riprese sono ufficialmente iniziate dal 29 maggio e, la maggior parte degli attori, sono rientrati sul set per girare le scene che andranno a comporre questa attesissima ottava stagione.

Le sorprese non mancheranno e, come svelato da Roberto Farnesi in una recente interviste, grande attenzione sarà dedicata in primis alle vicende della contessa Adelaide, la quale terrà tutti col fiato sospeso in questo nuovo capitolo della soap.

Marco e Gemma a rischio uscita dal cast de Il Paradiso 8?

Tuttavia, in queste ore, a colpire l'attenzione dei fan de Il Paradiso delle signore, è stata l'assenza di due volti di spicco della passata stagione.

Trattasi di Marco e Gemma che, soprattutto nel finale della settima serie, hanno dominato la scena con il loro ritorno di fiamma che ha appassionato il pubblico, fino ad arrivare al momento in cui la venere ha confessato al suo ex fidanzato di essere in dolce attesa di un bambino.

Marco, quindi, ha scoperto che sarebbe diventato padre per la prima volta: una notizia clamorosa e a tratti sconvolgente per il giovane giornalista che, pochi giorni prima, aveva annunciato di voler tornare di nuovo in America per riprendere in mano le redini della sua carriera professionale.

Gli attori di Marco e Gemma ancora assenti sul set de Il Paradiso delle signore 8

Cosa succederà nel corso dell'ottava stagione? Sebbene le riprese siano iniziata da un po' di giorni, gli attori che vestono i panni di Marco e Gemma non sono ancora rientrati in scena.

Moise Curia e Gaia Bavaro, in queste ore, hanno postato dei contenuti social in cui si mostrano ancora in vacanza e quindi lontani dal set romano de Il Paradiso delle signore: entrambi sono in due località di mare diverse.

Non si esclude, quindi, che la coppia possa uscire di scena dalla soap, magari per evitare lo "scandalo" della gravidanza fuori dal matrimonio e permettere alla venere di vivere serenamente questo momento della sua vita, evitando ogni tipo di pregiudizio sul suo conto.