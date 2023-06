Nei giorni scorsi, Amedeo Venza ha riportato il rumor legato a un mancato saluto di Giulia Salemi nei confronti di Edoardo Donnamaria. In seguito alle voci circolate sul suo conto, il giovane romano ha deciso di intervenire per mettere a tacere i pettegolezzi. In risposta al tweet di un utente, Edoardo ha spiegato che l'influencer è stata molto educata e l'ha salutato lei per prima.

La versione di Donnamaria

Durante la festa di compleanno dell'ex gieffino Alberto De Pisis si è diffuso un rumor su un mancato saluto di Giulia Salemi a Edoardo Donnamaria.

Secondo le informazioni in possesso dell'esperto di gossip Amedeo Venza, il fidanzato di Antonella Fiordelisi avrebbe più volte cercato di salutare l’influencer italo-persona ma quest’ultima lo avrebbe ignorato di sua spontanea volontà. Le motivazioni sarebbero state da cercare in alcune vecchie dichiarazioni fatte da Edoardo mentre si trovava nella casa del Grande Fratello Vip 7. Nella giornata di giovedì 8 giugno, Donnamaria su Twitter ha deciso di mettere a tacere i rumor circolati sul suo conto e in replica al tweet di un utente che riportava tale episodio ha affermato: “Ma pensa te… invece, è stata molto educata e mi ha salutato lei per prima”. Dunque, tra Edoardo e Giulia non ci sarebbe stato alcuno screzio come riportato da Amedeo Venza.

Toccata e fuga per Edoardo alla festa di Alberto

Edoardo Donnamaria ha preso parte alla festa di Alberto De Pisis, ma solamente per pochi istanti. Il giovane infatti, è andato solamente per fare gli auguri al suo amico. Successivamente è tornato a casa dove ad attenderlo c’era la sua fidanzata Antonella. Quest’ultima alle domande dei follower ha spiegato di non essere andata alla festa dell’ex coinquilino, poiché era impegnata a fare la valigia.

Donnamaria e Antonella Fiordelisi: gesto per l’Emilia Romagna

Nel frattempo, va segnalato un bel gesto di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi per l’Emilia Romagna. La coppia ha deciso di devolvere alcuni soldi ricevuti per un viaggio alle popolazioni colpite dall’alluvione. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7 hanno pubblicato la foto de bonifico effettuato.

Nonostante la generosità dei “Donnalisi”, alcuni utenti hanno accusato la coppia di avere avuto una caduta di stile nel pubblicare la cifra della donazione. A tali polemiche Edoardo ha risposto di essere fiero per il gesto compiuto a fin di bene.