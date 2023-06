Questo giovedì 1° giugno il blogger Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato l'intervista ha fatto a una delle protagoniste di Uomini e donne che nell'ultima settimana è stata al centro del Gossip. L'esperto di gossip - per il sito TvperTutti - ha fatto qualche domanda a Nicole Santinelli, la tronista che in pochi giorni ha lasciato il fidanzato Carlo, ha litigato a distanza con la dama Roberta e ha fatto parlare per un possibile riavvicinamento al corteggiatore Andrea.

Lo sfogo della protagonista di U&D

Sono diverse le cose che Nicole ha detto nella sua prima intervista dopo la fine della storia d'amore con Carlo.

Al blogger Pugnaloni, che le ha chiesto di rendere pubblici i motivi della rottura che da circa una settimana è sulla bocca di tutti, l'ex tronista di U&D ha risposto che preferisce non dirli perché è una persona riservata e tale vuole rimanere.

In merito alla diretta Instagram che l'ormai ex fidanzato ha fatto 20 minuti dopo essere stato lasciato, Santinelli ha detto: "Da lui mi sarei aspettata molta più maturità, che la gestisse in maniera diversa".

"Io non avrei mai fatto lo stesso, avrei aspettato più tempo per poi comunicarlo insieme. Così non è stato e anche io sono stata costretta a fare un video parlato, anche se non mi piaceva come cosa", ha proseguito la giovane nell'analisi che ha fatto su come si è conclusa la relazione nata in tv all'inizio di maggio.

Le stoccate alla dama di U&D

L'ex tronista di U&D non è andata solo contro Carlo nell'intervista che ha rilasciato a Lorenzo Pugnaloni il 1° giugno.

Quando le è stata fatta una domanda sulla dama che per circa due mesi l'ha attaccata davanti alle telecamere, e che sta continuando a farlo sui social network da quando è tornata single, Nicole ha detto: "Di Roberta non mi è mai fregato niente".

"Lei è una persona che vale zero, quindi tutto quello che dice ha la stessa valenza", ha aggiunto Santinelli nelle dichiarazioni con le quali ha punzecchiato Di Padua a distanza.

La giovane protagonista del Trono Classico 2022/2023, inoltre, ha chiarito che non le interessa capire i motivi per i quali la romana la sta prendendo di mira su Instagram, anche perché "lei dice solo cavolate e non mi tocca minimamente".

L'ultima stoccata che la ragazza ha lanciato a Roberta, è la seguente: "Le direi di impegnarsi con cose più importanti come il lavoro e gli impegni, anche se non so quanti ne possa avere visto che mi dedica tutto questo tempo".

La precisazione sullo spasimante di U&D

Nella parte finale dell'intervista che ha rilasciato a quasi una settimana dalla rottura con Carlo, la protagonista di U&D ha attaccato Roberta ma ha anche fatto chiarezza sul suo futuro sentimentale.

In merito alle voci che sono circolate nei giorni scorsi su un possibile "ritorni di fiamma" con Andrea Foriglio, il corteggiatore che non ha scelto dopo un paio di mesi di frequentazione davanti alle telecamere, Nicole ha fatto sapere: "Non ho intenzione di sentirlo o cercarlo".

"In questo periodo voglio pensare solo a me stessa e al mio equilibrio che nessuna persona esterna può distruggere", ha concluso Santinelli.

La ragazza che ha animato la seconda parte dell'edizione 2022/2023 del programma di Maria De Filippi, dunque, ha smentito i gossip che la volevano pronta a riprovarci con lo spasimante che ha rifiutato per fidanzarsi con Carlo Alberto Mancini.

L'osteopata, dopo essere stato tirato in ballo nel messaggio vocale con il quale Nicole ha ufficializzato la fine della sua storia d'amore, poche ore fa si era esposto su Instagram per chiarire: "Io non sono mai stato la seconda scelta di nessuno, ormai è troppo tardi. Ha agito con la testa e si è fatta influenzare".