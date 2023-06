Franco, Angela e Bianca hanno lasciato Napoli per raggiungere Agrigento. Nella puntata di Un posto al sole di mercoledì 7 giugno i due (mancava la piccola Sofia Piccirillo, ndr) hanno salutato i loro amici, lasciando molti fan sbigottiti.

Quello di ieri è sembrato a tutti gli effetti un addio, ma le cose non stanno esattamente così. Ma quale sarà quindi il destino di Franco, Angela e Bianca? A seguire verranno chiariti tutti i passaggi di questa vicenda.

Franco e Angela lasciano la soap?

Quella di mercoledì 7 giugno è stata una puntata ricca di emozioni, che ha sancito l'addio di Franco (Peppe Zarbo), Angela (Claudia Ruffo) e Bianca (Sofia Piccirillo).

La sequenza molto malinconica è sembrata suggerire una loro partenza definitiva, ma in realtà la famiglia Boschi tornerà anche se non ci sono ancora date.

Da quanto trapelato finora, questa pausa dovrebbe durare pochi mesi, gli stessi personaggi hanno suggerito un rientro in occasione dell'inizio della ripartenza delle scuole. Si potrebbe ipotizzare quindi un rientro subito dopo la pausa estiva tra fine agosto e settembre, ma non c'è nessuna certezza. Va anche detto che non sarebbe la prima volta che un'assenza viene prolungata, ma al momento, in mancanza di annunci ufficiali, risulta inutile fare previsioni.

Il ruolo della famiglia Boschi in Un posto al sole

Nell'ultimo periodo Franco e Angela non hanno avuto molto spazio.

Se Boschi almeno, grazie alla sua fama di supereroe di Palazzo Palladini, ha avuto i suoi momenti di gloria (Boschi ha stanato l'assassino di Susanna e collaborato alla liberazione di Marina) lo stesso non si può dire della moglie.

Angela è stata quasi sempre relegata al ruolo di moglie ormai satura dei ripetuti colpi di testa di suo marito, che pare non voler accettare lo scorrere degli anni.

In ogni caso, con il licenziamento di Franco e la proposta di lavoro in Sicilia per Angela si è concluso il loro arco narrativo per questa stagione. A questo punto resta da capire quali progetti hanno gli sceneggiatori per questi personaggi in futuro.

Franco designa Nunzio come suo erede

La partenza di due dei personaggi più amati della serie lascerà sicuramente l'amaro in bocca a molti fan ma darà anche la possibilità di raccontare nuove storie.

In una sequenza molto significativa Franco ha lasciato l'eredità di protettore di Palazzo Palladini a Nunzio (Vladimir Randazzo) destinato ad avere sempre più spazio. Come ipotizzabile dalle ultime puntate verranno inoltre approfondite le vicende di Rosa, Damiano, le gemelle e il dottor De Santis. Va ricordato inoltre che adesso che la Terrazza è praticamente vuota potrebbe esserci l'occasione per inserire al suo interno nuovi personaggi.