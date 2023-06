Un posto al sole prosegue con nuovi appuntamenti su Rai 3, e al centro delle trame ci saranno Marina e Roberto. La signora Giordano non esiterà a cacciare di casa il marito quando scoprirà i tradimenti con Lara. Quest'ultima, invece, si godrà la vittoria, inconsapevole del fatto che Marina non si arrenderà facilmente. La donna chiederà la separazione legale al marito e per farlo si rivolgerà ad Alberto, acerrimo nemico di Ferri. La vendetta di Marina è appena iniziata e Palladini coglierà al volo questa opportunità.

Anticipazioni Un posto al sole: Lara canterà vittoria con la crisi tra Marina e Roberto

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che nelle prossime puntate ci sarà la forte crisi che coinvolgerà Marina e Roberto. Al suo ritorno a Napoli la donna ha fatto ascoltare al marito la registrazione di una conversazione tra l'uomo e Lara, e lui ha provato a discolparsi. La frattura tra i due coniugi, tuttavia, non sanerà con il passare dei giorni e peggiorerà con alcune scoperte di Marina. Quest'ultima verrà a sapere che Roberto, in sua assenza, l'ha tradita più volte con Lara e questa sarà la goccia che farà traboccare il vaso. Marina manderà via di casa Roberto e mediterà vendetta contro di lui.

Nel frattempo Lara si godrà la sua vittoria pensando alla vacanza a Ischia.

Anticipazioni prossime puntate: Alberto sarà accanto a Marina contro Ferri

Le prossime puntate di Un posto al sole saranno ricche di colpi di scena, e le vite di Roberto e Marina potrebbero cambiare per sempre. La signora Giordano scoprirà di essere stata tradita e sarà furiosa, tanto che chiederà la separazione a Roberto.

La donna avrà in mente una vendetta nei confronti del marito e per realizzarla Marina si farà aiutare da Alberto Palladini. L'avvocato accetterà molto volentieri l'incarico, anche perché per lui sarà la giusta occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Nel frattempo Lara canterà vittoria e approfitterà della crisi tra Roberto e la moglie per insinuarsi ancora nella sua vita.

La signora Martinelli, tuttavia, non avrà idea del fatto che Ida non sia tornata in Polonia.

Ida diretta a Napoli, decisa a riprendersi il suo bambino

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che presto Marina deciderà di vendicarsi di Roberto e sarà più agguerrita che mai. Nel frattempo Ida sarà diretta a Napoli, decisa a riprendersi il figlio. Non è escluso che Marina possa trovare nella giovane donna una valida alleata per vendicarsi anche di Lara, visto che è stata lei a far crollare il suo matrimonio. Il piano della signora Martinelli fino a questo momento ha funzionato alla perfezione, ma il ritorno di Ida e la rabbia di Marina non potranno che rimettere tutto in discussione.