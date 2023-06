Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 fino a venerdì 30 giugno 2023 sono ricche di colpi di scena.

Ida e Lara lotteranno per il piccolo Tommaso, al punto che Martinelli rischierà di vedersi sfumare i suoi magheggi. Per portare avanti il piano di riavvicinarsi a Roberto, a Lara non resterà altro da fare che servirsi di Ida. Intanto Marina, davanti all’ennesima crisi coniugale, annuncerà l’addio definitivo. Disperato, Roberto si dirà pronto a lasciare Palazzo Palladini. Intanto Renato Poggi sarà ricoverato al San Filippo a causa di un malore, ma i guai ricadranno su Rossella.

La giovane dottoressa si vedrà ridimensionata nel suo lavoro a causa del primario Luca. E mentre Michele sarà nel mirino di Mariella, dovrà anche preoccuparsi per i problemi di lavoro della figlia, finendo per parlarne con Luca.

Un posto al sole: Roberto pronto ad accontentare Marina

La vicenda del piccolo Tommaso continuerà ad essere al centro dell’attenzione anche nelle nuove puntate di Un posto al sole. Ida, che dalla Polonia è arrivata in Italia pur di riprendere suo figlio, farà di tutto per cambiare le carte in tavola di Lara. E i tentativi incessanti della donna non faranno che allarmare Martinelli. Quest’ultima proverà persino a manipolare Ida, affinché non le crei problemi con Tommaso e il suo infido piano.

Intanto la situazione fra Marina Giordano e Roberto Ferri non accennerà a migliorare, tutt’altro. Marito e moglie saranno inghiottiti da una profonda crisi, riusciranno a venirne a capo? A quanto pare sarà Marina a tendere una mano verso Ferri, ma non ci saranno miglioramenti. Quando Roberto apprenderà che sua moglie vuole lasciare Palazzo Palladini in maniera definitiva per stabilirsi a Londra, si dispererà e le farà un sentito appello per persuaderla dall’andarsene.

Ferri arriverà al punto di volersene andare anche lui!

Upas: Rossella demansionata e frustrata

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, dopo un’abbuffata al locale di Silvia, Renato non si sentirà bene e le conseguenze ricadranno su Rossella. Con Renato ricoverato al San Filippo, infatti, Rossella si ritroverà nel mezzo di una scomoda posizione con il primario Luca, che deciderà di limitare l’autonomia della dottoressa in reparto.

Ornella prenderà le parti di Rossella, ma non ci saranno risvolti positivi al punto che la ragazza, frustrata, cercherà consolazione da Riccardo. Il demansionamento di sua figlia porterà inevitabilmente Michele a chiedere spiegazioni a Luca.

Un posto al sole, anticipazioni puntate fino al 30/6: Clara nota le ampie disponibilità economiche di Eduardo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, convinta che Michele sia geloso del misterioso fidanzato di Salvatore Cerruti, Mariella sospetterà che fra il giornalista e il suo migliore amico ci sia una tresca in corso. Esasperato dalla moglie, Guido escogiterà qualcosa per zittirla. Successivamente il vigile incontrerà una certa persona al Caffè Vulcano e inizierà a capire la vera identità di Bufalotto.

Eduardo e Clara trascorreranno una giornata insieme a fare shopping per le vie di Napoli. In tale circostanza la donna noterà che il suo ragazzo gode di rispetto e di una buona disponibilità finanziaria. Nel frattempo Damiano non sopporterà la presenza di Sabbiese nella vita di suo figlio Manuel, perciò lo affronterà davanti a Viola, chiedendoli di stargli alla larga.